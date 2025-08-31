Granada, la capital del flamenco La Bienal, que celebrará su primera edición del 5 al 27 de septiembre, programa 35 espectáculos de primer nivel con la pretensión de situar a Granada como referente en Andalucía

Jorge Pastor Granada Domingo, 31 de agosto 2025, 23:33

Las comparaciones normalmente son injustas, pero a veces son también muy necesarias. Especialmente cuando cotejamos la 'trayectoria' de un acontecimiento que celebra su primera edición y otro que suma ya la friolera de veintitrés. Hablamos de la Bienal de Flamenco de Granada, una de las grandes apuestas de la ciudad con la vista puesta en la Capitalidad Cultural de 2031 –y mucho más allá– y la de Sevilla. Lo cierto es que la evolución de esta última, que se celebra los años pares –la de Granada será los impares–, muestra el camino y proyecta unos resultados más que interesantes.

La última convocatoria de la de Sevilla, en 2024, dejó un retorno económico más que favorable de siete millones de euros –solo la recaudación por entradas alcanzó la cifra de un millón de euros–, atrajo a 39.900 espectadores a las sesenta y cuatro actuaciones y contó con una ocupación media del aforo del noventa por ciento–se colgó el cartel de completo en treinta y nueve de estas citas–.Palabras mayores.

Granada, que también es cuna de este arte gracias a leyendas como Mario Maya o Enrique Morente, barrios como el Sacromonte o el Albaicín, expresiones tan singulares como la zambra o hitos históricos como el Concurso de Cante Jondo de Lorca y Falla, aspira a que la Bienal sea no solo un referente para la zona oriental de Andalucía, sino para toda la comunidad autónoma.Las expectativas son extraordinarias.

Desde el 5 al 27 de septiembre se desarrollarán un total de treinta y cinco espectáculos, de los que siete serán estrenos. Tendrán lugar, además, en espacios tan emblemáticos como la Abadía del Sacromonte, el Colegio Mayor Santa Cruz la Real, el Palacio de Carlos V o el Carmen de los Mártires. Se espera la asistencia de unas veinte mil personas.

La I Bienal de Flamenco, impulsada por el Ayuntamiento con la implicación de Granada 2031, la Junta y la Diputación, la colaboración especial de la Fundación 'la Caixa' y el patrocinio de empresas como Cervezas Alhambra y Alsa, es eso, la primera edición.Hay voces que critican que sencillamente se hayan copiado los patrones de los festivales y la inexistencia de factores diferenciales.

La Bienal de Sevilla generó el año pasado un retorno económico de siete millones de euros, con un 90% de ocupación

A continuación encontrará el testimonio de cinco voces autorizadas para hablar del flamenco y la Bienal: el cineasta José Sánchez-Montes, los cantaores Juan Pinilla y Esther Crisol, el crítico Jorge Fernández Bustos y el director del Instituto Andaluz de Flamenco,Cristóbal Ortega. Sus opiniones merecen ser leídas y tenidas en cuenta.

«Granada tiene un nombre propio en el mapa del flamenco»

Ampliar El cineasta Sánchez-Montes en el palacio de Carlos V. RAMÓN L. PÉREZ

La visión del flamenco de JoséSánchez-Montes es la del cineasta. En su haber, documentales como 'Omega' y 'Zambra'. «Granada, que durante años fue situada en la periferia de este arte, reivindicó su protagonismo con el Concurso de Cante Jondo y con artistas de la talla de Mario Maya, EnriqueMorentes o los Habichuela», explica Sánchez-Montes, quien agrega que «por todo ello, y por la irrupción constante de grandes figuras, está justificado que Granada tenga una Bienal con una oferta académica y de calidad y que en un futuro genere sus propios espectáculos, como sucede en Sevilla».

«Las programaciones –indica– están muy deshilvanadas y la Bienal puede contribuir a que esto no sea así». Bajo su punto de vista, un acontecimiento de esta relevancia, basado en una manifestación cultural con tanta plasticidad, también es campo abonado para la creación en otras disciplinas, como las relacionadas con el audiovisual, que ya tienen cabida, por cierto, en forma de exposiciones fotográficas o un ciclo de cine en el que se proyectarán obras del propio Sánchez-Montes como 'Cante Jondo, Granada 1922'.«También es una buena oportunidad para documentar todo lo que suceda», dice.

Respecto a los nombres encartelados, asegura que «sin duda todos los que están se lo merecen», y aboga por que, poco a poco, poniendo las luces largas, se compensen ausencias en próximas ediciones. «En cualquier caso –añade– la selección es de primera categoría».

«El planteamiento no tiene nada de novedoso;es como cualquier festival»

Ampliar El cantaor Juan Pinilla, en el estudio de grabación.

Juan Pinilla, que ofrecerá un recital el 23 de septiembre en la Casa de Zafra en el marco de la actividad 'Cuando el Albaicín suena, flamenco lleva', no comparte la forma en que se ha concebido esta primera edición de la Bienal. «El planteamiento reproduce los patrones de un festival normal;no hay nada novedoso». Bajo su punto de vista, la hoja de ruta de la Bienal debe marcar una personalidad propia poniendo en valor la conexión con los barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, origen de palos flamencos, la convivencia entre los payos y los gitanos y la extensión a la provincia. «En el engranaje se deben tener en cuenta municipios como Montefrío con figuras como Manuel Ávila, Santa Fe con el Nene o Íllora con los Fernández», reflexiona el cantaor, que ahora trabaja en composiciones para próximos discos y en una biografía sobre Jesús Arias, fallecido hace diez años.

Desde el constructivismo, Pinilla considera que, igual que sucedió en Sevilla en su día con el Giraldillo, la Bienal debería organizar un concurso. Y aboga, igualmente, por que toda la programación emane desde lo público y no desde lo privado.

Pinilla entiende que la Bienal es el marco idóneo para reivindicar a personalidades de Granada sin las que es imposible entender el flamenco como Morente o Mariquilla, «que revolucionaron la escena nacional e internacional» y figuras contemporáneas como Eva Yerbabuena Patricia Guerrero o el catedrático David Carmona.

«El evento es un empujón que nos proyecta más allá de Granada»

Ampliar Esther Crisol en 'El hada de los aljibes'. FERMÍN RODRÍGUEZ

Esther Crisol no disimula la enorme ilusión que supone para ella comparecer en la primera edición de la Bienal de Flamenco de Granada. Lo hará junto a Luis Mariano y Noelia Arco en uno de los atardeceres en el Carmen de los Mártires, el 14 de septiembre. «Que se haya contado conmigo con la enorme cantidad de artistas y con la calidad que hay, es una gran satisfacción», confiesa. «La Bienal –reflexiona– no solo dará visibilidad en nuestra tierra, sino que sobre todo nos proyecta fuera de Granada, por lo que es un empujón para nuestra carrera».

Según Esther Crisol, la programación de la Bienal es completa por tres motivos.Primero, porque se ha contado con muchos artistas granadinos. Segundo porque hay actuaciones para todos los públicos.Y tercero, por la excelencia sobre las tablas. «No me perderé los recitales de Carmen Linares y de Mayte Martín», asegura.

Respecto al espectáculo que pondrán en escena en la Bienal, comenta que la idea surge tras entablar relación con Pepa Merlo. El hilo conductor es la poesía de las mujeres de finales del siglo XIX y principios del XX. También hay mucho de su experiencia y sus ciclos vitales. Una propuesta que, según la define ella misma, tiene tres grandes singularidades: la sensibilidad, la creatividad y abordar el asunto desde el conocimiento y el respeto. «El Carmen de los Mártires es un lugar mágico lleno de recuerdos para mí».

«Es una idea que tiene que seguir creciendo hasta que se convierta en una cita obligada»

Ampliar

El crítico de IDEAL, Jorge Fernández Bustos, asegura que «la Bienal era una asignatura pendiente porque Granada se merecía un evento así, que fuera de gran formato, incluso anual». «Era un agravio comparativo con Sevilla, que también apuesta por los grandes escenarios, y con Málaga, que la ha hecho extensiva a toda la provincia», relata. «Es una idea estupenda que tiene que seguir creciendo hasta que se convierta en una cita obligada», dice Fernández Bustos, quien añade que el evento «hay que venderlo como algo más que una simple Bienal».

El colaborador de este periódico comenta que la Bienal se plantea en una época valle en el flamenco en Granada, «por lo que están prácticamente cubiertos los doce meses del año». Bajo su punto de vista, una de las grandes singularidades de este acontecimiento cultural, que se celebrará los años pares, es que se desarrollará en espacios únicos que solo puede haber en Granada como la Abadía del Sacromonte. A ello hay que sumar una apuesta por los artistas locales junto a grandes nombres. Nombres como el de Carmen Linares, «que ha ganado en sabiduría con el paso de los años y que quizá sea de las últimas veces que la podamos ver en Granada». «También es muy recomendable el Ballet Flamenco de Andalucía, Marina Heredia y Sergio Lope», aconseja.

«La Bienal será la gran referencia del flamenco en la zona oriental de Andalucía»

Ampliar

El director del Instituto de Flamenco de Andalucía, CristóbalOrtega, dice que «cualquier proyecto encuentra todo el sentido del mundo en Granada». La Bienal, según el responsable de la Junta, será un gran evento flamenco que seducirá a entendidos, a no entendidos y a turistas, además de posicionar a la ciudad en su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031.

Cristóbal Ortega comenta que, desde la relevancia que tiene esta expresión artística en Andalucía como industria cultural, el objetivo del Instituto no solo es contribuir a la generación de nuevos espectáculos, ejerciendo como coproductor, sino contar con espacios donde puedan exhibirse. Y la Bienal de Granada será, sin lugar a dudas, una gran oportunidad para ello.

Ortega considera que la Bienal tiene que convertirse en una referencia en Andalucía Oriental, más allá de ese eje formado por Sevilla, Utrera y Cádiz. «Granada, que asumirá la Bienal como algo suyo, siempre ha tenido un gran protagonismo gracias a figuras como la de MarioMaya o Morente», afirma el responsable del Instituto Andaluz de Flamenco, quien se congratula de que este arte tenga cada vez mayor penetración internacional. «Hasta hace diez o quince años atraía fundamentalmente a los asiáticos, pero ahora también seduce a los ciudadanos de países como Canadá, Estados Unidos o Centroeuropa», opina.

