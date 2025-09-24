A prisión dos jóvenes por robar a una mujer a la que asaltaron en plena calle en la Caleta Un testigo persiguió y ayudó a localizar a uno de los asaltantes

C. L. Miércoles, 24 de septiembre 2025, 09:58

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos individuos de 18 y 33 años de edad, como presuntos responsables de un robo con violencia a una ciudadana de 69 años. La mujer fue abordada en las calles aledañas a la Caleta por dos varones, los cuales le robaron un collar de oro con su colgante que portaba en el cuello. La víctima tuvo que recibir asistencia sanitaria por el ataque de ansiedad sufrido por los hechos. Los agentes de Policía Nacional pudieron detener al primer presunto responsable en una calle cercana gracias a la colaboración de un ciudadano que siguió al ladrón y les indicó su ubicación. El segundo implicado fue detenido de madrugada y en la inspección de sus pertenencias se pudo recuperar el collar robado oculto en uno de los calcetines. Ambos varones han pasado ya por el juzgado donde la autoridad judicial ha determinado su ingreso en prisión.

Los hechos ocurrieron pasadas las nueve de la noche en una de las calles cercanas a los juzgados de la Caleta. La víctima, una mujer de 69 años, fue abordada por detrás por un varón, el cual introdujo su mano en la parte delantera del pecho y, mediante un tirón, consiguió sustraerle el cordón de oro junto con un colgante en forma de cruz para, inmediatamente, salir corriendo. La víctima observó a otro varón vigilando al otro lado de la acera quien, al finalizar los hechos, emprendió también la huida en dirección opuesta.

Una patrulla policial comisionada por la Sala CIMACC 091 acudió inmediatamente al lugar de los hechos. En los alrededores, un ciudadano llamó la atención de los agentes, indicándoles dónde estaba uno de los presuntos responsables del robo. Este testigo, un varón de 26 años, emprendió la persecución de uno de los ladrones y resultó clave su colaboración ciudadana para la localización del primer detenido. Finalmente, la patrulla pudo llevar a cabo la detención de este primer varón de 18 años de edad. Este individuo opuso una fuerte resistencia intentando eludir en todo momento la acción policial. Incluso llegó a provocar lesiones a uno de los agentes.

Los policías recabaron todos los datos y detalles necesarios con el objetivo de poder localizar e identificar al segundo responsable, presunto autor material de tirón, quien fue sorprendido cerca de las tres de la mañana en el distrito Norte de la ciudad. Una patrulla policial localizó a bordo de un vehículo a una persona cuyos datos coincidían plenamente con toda la información recogida horas antes y difundida entre los agentes. Se trataba de un varón de 33 años. Al revisar el vehículo, los policías encontraron unos guantes de invierno y una cizalla de grandes dimensiones, objetos estos que fueron intervenidos.

Asimismo, durante el registro de sus pertenencias se encontró en uno de sus calcetines el collar de oro que horas antes había sido robado a la mujer. Dicho collar fue devuelto a su legítima propietaria por los agentes.

Ambos detenidos, los cuales poseen antecedentes por hechos de similar naturaleza, han sido enviados a prisión por orden de la autoridad judicial.