Detenido un joven de 18 años por el apuñalamiento de otro de 19 en La Gabias La investigación sobre estos hechos sigue abierta por parte de la Guardia Civil

Pepe Moreno Granada Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:47

La Guardia Civil ha detenido a un chico de 18 años por su presunta implicación en el apuñalamiento de un joven de 19 que resultó con heridas inciso contusas en la tarde de este martes en una pelea en Las Gabias, según ha informado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y ha confirmado la Guardia Civil. La investigación sobre estos hechos sigue abierta.

La agresión por arma blanca se produjo tras una pelea en la calle Lope de Vega, según testigos presenciales de los ocurrido. El herido fue trasladado al Hospital de NeuroTraumatología de Granada capital en una UVI Móvil debido a las heridas recibidas por arma blanca. Al parecer, habría recibido más de una puñalada e ingresó en estado grave, según pudo saber esta redacción de fuentes cercanas.

Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y servicios sanitarios desplazaron hasta el lugar de los hechos debido al altercado y posterior agresión.

Aunque en los minutos posteriores a la agresión se registró una fuerte presencia policial en el entorno, al caer la noche no había nadie en la calle en la que presuntamente se produjeron los hechos. Se trata de una vía cercana a las calles más comerciales del municipio y a pocos metros del cuartel de la Guardia Civil. Este miércoles se ha producido la primera detención, mientras la investigación sigue abierta.