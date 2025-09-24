Antonio Maya tiene 25 años, nació en Granada y estudió el doble grado en Derecho y ADEen la UGR. Hasta ahí, su descripción podría ser ... la de cualquier joven de su edad. Pero llegado a ese punto, Maya se fue a Madrid a hacer un máster en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB y antes de terminar, con sólo 23, presentó su candidatura a un puesto de supervisor de renta fija en Bolsas y Mercados Españoles. Consiguió el trabajo y se convirtió así en el más joven en desempeñar esta función. «Si eres el primero de etnia gitana en llegar a ese puesto es como abrir la puerta a que otros lo hagan. Que confíen en ellos. Si yo he podido, ellos también pueden», afirma. Desde julio de este año ha puesto en marcha su propio proyecto, un centro de formación presencial sobre finanzas.

Maya recuerda su trayectoria. Se formó en los Escolapios donde obtuvo matrícula de honor en Bachillerato. Y afirma que obtuvo un 13 sobre 14 en la prueba de acceso a la universidad. Sus calificaciones han sido siempre brillantes, pero para lograr sus objetivos ha necesitado mucho sacrificio. «Detrás de mi puesto hay muchas horas de estudio, de sacrificio y de soledad», indica, al tiempo que asegura que el hecho de que «un equipo tan importante como el que conforma la Bolsa de Madrid considere que eres el mejor para colaborar es un subidón de autoestima».

Su familia, señala, ha sido clave para lograr sus objetivos, aunque reconoce que ha sufrido un racismo «constante» durante todas las etapas de su vida. «El cariño y compañía de mi familia y amigos ha eclipsado por completo los malos ratos que he vivido», destaca, aunque lamenta que siga habiendo «expresiones directas e indirectas y desprecios» que ya forman parte del comportamiento habitual de mucha gente.

Sobre el absentismo escolar que en algunos contextos se da en la población de etnia gitana, Maya recalca que no es lo que ha visto a su alrededor, pero que cuando se da hay que tener en cuenta que «hay muchas circunstancias que lo provocan» y reclama que se trabaje en ese sentido.

Sea como sea, no ha sido su caso. Tampoco el de su familia. Cuando apenas tenía 5 años, se sentaba junto a su madre mientras ella estudiaba Derecho. Ella, al igual que su padre y su hermana, son os que más orgullosos están del camino que ha recorrido. Aunque para ello hayan tenido que sufrir sus ausencias.

Su principal meta

Pero, ¿por qué la Bolsa? Este joven granadino asegura que la economía y las finanzas en general siempre le habían atraído, pero que fue a raíz de un curso que realizó en su segundo año de carrera cuando se dio cuenta de que el mundo bursátil era su pasión. «La paciencia, la disciplina o la resiliencia son habilidades que había desarrollado mucho a lo largo de mi vida y me di cuenta de que encajaban perfectamente con el mundo de la bolsa y la inversión, por lo que empecé a disfrutar cada vez más conforme iba aprendiendo y profundizando en el tema», asegura.

Ahora, su objetivo es transmitir todos esos conocimientos y experiencia a aficionados o interesados en esta disciplina a través de las formaciones que va a impartir en la empresa que él mismo ha creado. Recalca que será el primer centro presencial para este tipo cursos. «Mi meta ahora mismo es implantar mi sistema de enseñanza a través de mis formaciones de inversión y educación financiera que quiero llevar por toda España. Por mi experiencia hay miles de cosas que no se explican bien ni se enseñan correctamente y sé que puedo ayudar a mucha gente que esté interesada en bolsa, mercados o criptomonedas a no fracasar, a entender su funcionamiento, optimizar sus inversiones o gestionar de forma eficiente su patrimonio». Tiene claro que quiere seguir abriendo puertas ahora y en el futuro.