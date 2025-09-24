Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Maya posa para IDEAL. Pepe Marín

Antonio Maya

«Ser el primero de etnia gitana en llegar a la Bolsa es abrir la puerta»

El joven granadino trabajó hasta julio como supervisor en Bolsas y Mercados Españoles y ahora pone en marcha un centro de formación

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:32

Antonio Maya tiene 25 años, nació en Granada y estudió el doble grado en Derecho y ADEen la UGR. Hasta ahí, su descripción podría ser ... la de cualquier joven de su edad. Pero llegado a ese punto, Maya se fue a Madrid a hacer un máster en Bolsa y Mercados Financieros en el IEB y antes de terminar, con sólo 23, presentó su candidatura a un puesto de supervisor de renta fija en Bolsas y Mercados Españoles. Consiguió el trabajo y se convirtió así en el más joven en desempeñar esta función. «Si eres el primero de etnia gitana en llegar a ese puesto es como abrir la puerta a que otros lo hagan. Que confíen en ellos. Si yo he podido, ellos también pueden», afirma. Desde julio de este año ha puesto en marcha su propio proyecto, un centro de formación presencial sobre finanzas.

