Las mejores opciones de inversión en bolsa, según un bróker granadino

Pepe Marín

Las mejores opciones de inversión en bolsa, según un bróker granadino

Antonio Maya da algunos consejos para conseguir resultados positivos

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:30

Antonio Maya, un granadino que llegó a trabajar como supervisor en la Bolsa con sólo 23 años, da algunos consejos sobre inversión a los lectores ... de IDEA. El joven tiene claro cuáles son los mejores caminos para invertir. Por eso, asegura que el mercado de materias primas es el más interesante. Por un lado, indica, está el oro que siempre es un «valor refugio», pero hay otros como el trigo o todos aquellos que tienen que ver con lo renovable y lo sostenible en los que explica que actualmete es fiable.

