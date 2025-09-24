Las mejores opciones de inversión en bolsa, según un bróker granadino

Antonio Maya, un granadino que llegó a trabajar como supervisor en la Bolsa con sólo 23 años, da algunos consejos sobre inversión a los lectores ... de IDEA. El joven tiene claro cuáles son los mejores caminos para invertir. Por eso, asegura que el mercado de materias primas es el más interesante. Por un lado, indica, está el oro que siempre es un «valor refugio», pero hay otros como el trigo o todos aquellos que tienen que ver con lo renovable y lo sostenible en los que explica que actualmete es fiable.

Maya recuerda, asimismo, cuál fue su primera inversión. Era época pandémica y decidió pedir dinero a su padre para invertir. «Él siempre ha confiado mucho en mí y por eso me los dio», rememora. Maya se dirigió a un banco de inversión y allí dijo que quería comprar futuros de petroleo. «La persona que me atendió se sorprendió, por mi juventud y por la opción que había tomado», dice. Sin embargo, él se atrevió a seguir adelante con su decisión a pesar de las reticencias que encontró y tiempo después aquella misma persona lo llamó para darle la razón y decirle que no había visto nunca alguien tan joven optar por un producto de inversión tan complejo en un momento como aquel.

Desde este mes, pone en marcha un centro de formación en el que ofrecerá educación financiera a gente interesada en la bolsa, los mercados o las criptomonedas.