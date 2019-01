El primer viaje con Uber en Granada sortea la polémica al volante Un coche VTC circula en Granada. / PEPE MARÍN Decenas de coches VTC recorrieron las calles de la ciudad, también por el centro, y se mezclaron entre los taxis sin invadir el carril reservado ROSA SOTO GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 01:15

Puntual. El conductor del coche solicitado mediante la aplicación móvil Uber tardó sólo y exactamente los tres minutos que marcó la app desde que se pidió el servicio hasta que llegó porque, tal y como indicaba el mapa de posicionamiento, era el vehículo más próximo a la demanda.

El automóvil negro y con la correspondiente matrícula de los vehículos que ofrecen servicio al público pasó desapercibido ante los demás coches por la calle Reyes Católicos hasta el punto de recogida de pasajeros indicado, pero su paseo por el centro de Granada, área de acceso restringido a los VTC, quedó registrada en las cámaras de Movilidad que velan por el cumplimiento de la normativa. De hecho, la Policía Local admitió ayer a este diario que tiene instrucciones de multar a todos los vehículos que pasen por esta zona de acceso limitado sin permiso, sean VTC o turismo de cualquier otro ciudadano.

El conductor, con su uniforme reglamentario, aseguró alegre que era su segunda pasajera y que la mañana se había presentado tranquila. «De momento no hay mucho movimiento, pero es el primer día y el servicio de Uber todavía tiene que asentarse en la ciudad», explica y ante la duda, responde mientras cruza Gran Vía de Colón de punta a punta: «No me pueden multar por circular por el centro. El juzgado suspendió la instrucción municipal el mes pasado y los VTC ofrecemos a los ciudadanos el mismo servicio que los taxis».

Como detalle añade: «Además, no estoy circulando por el carril reservado para autobuses y taxis, no porque no pueda, sino porque prefiero evitar tensiones, el ambiente está caldeado por todo el movimiento que hay en Madrid y en Barcelona, mejor evitar la polémica». El joven asegura que, de momento, no ha tenido ningún encontronazo con taxistas e insiste en que prefiere evitar esa situación siempre que sea posible.

Taxis y autobuses avanzan paralelamente al VTC sin reparar en él. O eso parece. «Al menos nadie grita ni toca el claxon a modo de protesta», comenta cuando para junto a un par de taxis en un semáforo a la altura de Triunfo. De fondo, la radio emite las declaraciones del alcalde de Granada en referencia a la llegada de los VTC de mano de Uber. «No tengo constancia de que Uber esté operando hoy», dice Francisco Cuenca en la emisora.

El recorrido transcurre con normalidad, sin ningún contratiempo y llega al destino también puntual. La aplicación marcaba las 12.42 horas y a esa hora se detuvo el VTC ante la Estación de Autobuses y frente a una fila de más de diez taxis y un autobús, todos ellos recogiendo a pasajeros que salían de la terminal más o menos cargados.

La despedida es breve y cordial. Tal y como se marcha el vehículo llega una factura al correo electrónico con el importe total del trayecto que ya indicó antes de solicitar el servicio: 6,94 euros por 15 minutos aproximadamente desde la calle Reyes Católicos hasta la Estación de Autobuses de Granada.