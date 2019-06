El primer AVE del sábado llega lleno de pasajeros con «hambre de Granada»

El AVEllega puntualmente retrasado otra vez

El primer AVE de la mañana de este sábado llegó puntualmente retrasado otra vez. Las demoras están empezando a ser una mala costumbre que padecen los trenes de la Alta Velocidad que conectan Antequera con Granada. En la estación de Andaluces el enfado se notaba entre los familiares y amigos que esperaban a los viajeros de este primer AVE matutino. Pasan las 10.45 horas y de repente suena el altavoz y la megafonía, estrepitosa como pocas, deja que se escuche una voz de pito que dice:«Estimados clientes –ya no hay pasajeros en Renfe–, el AVEAntequera-Granada tiene una demora –parece ser que la palabra retrasos también ha sido expulsada del diccionario del a Renfe–, de 22 minutos». Consternación general y venga a dar vueltas por una estación nuevica pero también desnuda y pelada, sin cafetería y sin apenas asientos donde pasar la estera de forma cómoda. Pasa el rato y a las once de la mañana casi en punto vuelve a sonar la megafonía. Las noticias no son malas, son peores. El retraso, perdón, la demora, ha aumentado y pasa de los 22 minutos a los 33 minutos. Alas 11.10h, una vez más, la demora se confirma. Alas 11 y 27 de la mañana el primer AVEdel sábado entra en la estación de Andaluces. Estaba prevista su llegada a las 10.54 horas. Solo queda mejorar.