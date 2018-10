Tiempo sin tregua en Granada: cuatro días de lluvias ALFREDO AGUILAR La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos cubiertos que irán amainando hasta dejar temperaturas altas el domingo Á.L. Jueves, 18 octubre 2018, 12:57

El tiempo en Granada va a estar pasado por agua este fin de semana. Eso sí, la peor jornada de todas se prevé para este jueves dado que hay activada una alerta amarilla por chubascos de cierta intensidad en la cuenca del Genil. En lo que respecta al resto de la provincia, este jueves será una jornada desapacible también en Baza, Guadix, Loja y Motril. En todas estas comarca se esperan incluso tormentas con aparato eléctrico y unas temperaturas bajas que apenas superarán los 20 grados de máxima. De hecho, en Motril la situación es ligeramente peor porque hay activada una alerta amarilla por tormentas y otra naranja por lluvias importantes.

Para el viernes el tiempo mejorará ligeramente. Con nubes de evolución que irán descargando chubascos en toda la provincia a lo largo de la jornada, el sol se dejará ver algo más. Pero habrá lluvias generalizadas sobre todo en la segunda parte del día en toda la provincia. Las temperaturas serán muy similares, rondando los 20 grados de máxima y los 10 de mínima. Además, al igual que sucede el jueves, para el viernes también hay previsto que caiga nieve en Sierra Nevada.

Previsión de la Aemet para Granada.

Una tónica, la de la nieve, que se mantendrá activa durante todo el fin de semana y quizá al comienzo de la siguiente. Eso sí, la cota irá subiendo paulatinamente a partir del sábado superando los 3.000 metros haciendo que solo las partes más altas de Sierra Nevada vayan a recibir nieve. Pero más abajo, en las comarcas de la provincia y en Granada capital, el tiempo seguirá siendo lluvioso aunque con una mayor presencia del sol a partir del sábado. Mientras que en Granada se espera que llueva sobre todo por la mañana, en las comarcas de Guadix y Baza se prevén lluvias más copiosas durante todo el día. Al tiempo que las temperaturas irán en ligero descenso pudiendo acercarse a los 24 grados en puntos concretos de la provincia.

Será el domingo cuando el tiempo dé un pequeño respiro aunque no se descartan precipitaciones en todas las comarcas. De hecho, Granada capital podría alcanzar los 26 grados y Loja llegar hasta los 27. Pero no se podrá guardar el paraguas porque las lluvias, aunque intermitentes, caerán durante toda la jornada salvo en Motril donde no hay previsión de chubascos y sí de un tiempo más parecido al de finales de septiembre.