El presidente de la Diputación de Jaén pide al subdelegado del Gobierno en Granada que convoque la Mesa del Aeropuerto

Reyes ha indicado que la Mesa del Aeropuerto «ha venido funcionando desde que Jaén se incorporó al aeropuerto», donde «a nivel técnico, pero también a nivel político, se ha debatido sobre los problemas, sobre la situación, sobre qué se puede hacer»

Europa Press

Miércoles, 8 de octubre 2025, 19:28

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha pedido al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, que convoque la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén para abordar la situación de esta infraestructura.

La petición formulada por Reyes se produce después de que el presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, haya abierto puerta a que se elimine la denominación de Jaén en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén, argumentando la falta de financiación por parte de la Diputación de Jaén.

Reyes ha indicado que el cambio de nombre es «un debate que se ha abierto de manera artificial» porque quien se encarga de poner el nombre al aeropuerto, tal y como dijo la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en su última visita a Jaén es el Ministerio de Transporte y «no hay ninguna voluntad, ni está sobre la mesa, el hablar del nombre del aeropuerto».

Dicho esto, Reyes ha indicado que la Mesa del Aeropuerto «ha venido funcionando desde que Jaén se incorporó al aeropuerto», donde «a nivel técnico, pero también a nivel político, se ha debatido sobre los problemas, sobre la situación, sobre qué se puede hacer» y «en esa mesa siempre ha estado sentada la Diputación Provincial de Jaén», de ahí que haya pedido su convocatoria.

«Hemos puesto recursos en promocionar destinos nuevos que enlazan Granada con otros aeropuertos, tanto nacionales como internacionales, y vamos a seguir haciéndolo», ha afirmado Reyes.

Es por ello por lo que ha pedido al subdelegado en Granada, «que es quien tiene la capacidad de convocar esa mesa», que «convoque la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén para abordar su actual situación y qué medidas se pueden adoptar».

«Creo que ese es el mecanismo, creo que esa es la fórmula, siempre desde la lealtad, la familiaridad que ha habido históricamente entre Granada y la provincia de Jaén», ha dicho el presidente de la Diputación, al tiempo que ha indicado que «enfrentar territorios con propuestas como las que lanzó el presidente es una irresponsabilidad».

