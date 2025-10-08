«Lanzamos el órdago a Jaén: que si no iban a estar, no estuviesen de ninguna manera»

Laura Ubago Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:19 Comenta Compartir

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, se ha reunido con alcaldes este miércoles y en declaraciones a los medios de comunicación ha dicho que ... le parece sorprendente que la Diputación de Jaén no haya buscado «ni un minuto para hablar de promoción turística». «La verdad es que me sorprende, que cuando vinimos con el vuelo de Ámsterdam estaban allí los primeros para anunciar que a su aeropuerto llegaban más vuelos. Lo que no es normal es que la Diputación de Granada haya aumentado en un cien por cien el presupuesto en turismo en estos dos últimos años y que tengamos una partida exclusiva de dos millones de euros para conseguir más vuelos y que la Diputación de Jaén no pone ni un euro. Por eso lanzamos el órdago de que si no iban a estar, que no estuvieran de ninguna manera», ha manifestado Rodríguez.

«No tiene sentido que quieras capitalizar el aeropuerto como tuyo pero que luego no pongas ni un euro en los recursos para poder conseguir más vuelos», ha resaltado el presidente provincial. Que lleguen más vuelos Para Rodríguez «es fundamental que lleguen más vuelos no solo por los ingresos turísticos sino para que el nombre de Granada se escuche por todo el mundo si queremos ser más competitivos. »Tenemos que buscar esa entrada por Granada», ha recalcado. Mientras, desde la Diputación de Granada intentarán hacer un negociado directo para tener el nuevo vuelo de Oporto, intentar buscar con Gran Bretaña, y reunirse con las compañías aéreas como Transavia y otras empresas, con las que se pueda encontrar en ferias turísticas como la de Londres.

