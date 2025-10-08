Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Reunión de Francis Rodríguez con alcaldes este miércoles. Ideal
Polémica por el nombre del aeropuerto Federico García Lorca

«Lanzamos el órdago a Jaén: que si no iban a estar, no estuviesen de ninguna manera»

El presidente de la Diputación de Granada no da crédito a que la institución provincial jienense «no le vaya a dedicar ni un minuto a dialogar»

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:19

Comenta

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, se ha reunido con alcaldes este miércoles y en declaraciones a los medios de comunicación ha dicho que ... le parece sorprendente que la Diputación de Jaén no haya buscado «ni un minuto para hablar de promoción turística». «La verdad es que me sorprende, que cuando vinimos con el vuelo de Ámsterdam estaban allí los primeros para anunciar que a su aeropuerto llegaban más vuelos. Lo que no es normal es que la Diputación de Granada haya aumentado en un cien por cien el presupuesto en turismo en estos dos últimos años y que tengamos una partida exclusiva de dos millones de euros para conseguir más vuelos y que la Diputación de Jaén no pone ni un euro. Por eso lanzamos el órdago de que si no iban a estar, que no estuvieran de ninguna manera», ha manifestado Rodríguez.

