Francis Rodríguez realiza declaraciones sobre las inversiones en el aeropuerto. Ideal

El presidente de Diputación critica «las migajas» para el aeropuerto de Granada

Francis Rodríguez considera que recibir del Gobierno «solo el asfaltado de la pista» es continuar con la «imagen de cenicienta» del Federico García Lorca

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 13:50

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, ha criticado las inversiones planteadas por el Gobierno de España para los aeropuertos nacionales durante cinco años, en concreto entre 2027 y 2031.

El aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén recibirá una inversión de más de 24 millones de euros en actuaciones contempladas por Aena en el plan de inversiones que ha trasladado al Gobierno central, y que se incluirá en el nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (2027-2031), DORA III. Este plan, que ha sido presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contempla una inversión global de cerca de 12.888 millones de euros para los 46 aeropuertos de la red, más dos helipuertos.

De la información que dio este jueves el Gobierno se desprende que la mayor inversión que recibirá el aeropuerto granadino será la de reasfaltado de la pista por 22 millones de euros.

Para el presidente provincial esto es «totalmente insuficiente» si se tiene en cuenta que la inversión global es de más de 12.000 millones. «Solo nos han concedido el reasfaltado de la pista que es la obligación de Aena llevarla a cabo, no es una mejora como tal», dijo Francis Rodríguez que consideró que la inversión podría ser mucho mayor «si el Gobierno apostase de verdad por el aeropuerto de Granada».

«Lo peor es que nos dan migajas y algunos salen a aplaudir. Ninguna de las obras es para mejorar el aeropuerto o hacerlo más atractivo o competitivo. Que sean claros y que reconozcan si están haciendo de Granada la cenicienta y si quieren, apostamos todos por otros aeropuertos grandes», protestó Rodríguez.

