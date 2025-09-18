Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras modernizarán la pista de aterrizaje al completo. Pepe Marín

Aena renovará por completo el pavimento de la pista del aeropuerto de Granada

También se reconfiguará la plataforma donde 'aparcan' los aviones para ganar capacidad

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:13

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena contempla para Granada la renovación por completo de la pista de aterrizaje. Esta obra, supone un ... trabajo complejo de ingeniería, que a veces llega a suponer el cambio total de la plataforma. Este proyecto se recogerá en el plan que aglutina las obras que se realizarán entre 2027 y 2031 y forma parte de un paquete de mejoras para el Federico García Lorca, de las que aún no se puede valorar el importe global.

