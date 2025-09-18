Aena renovará por completo el pavimento de la pista del aeropuerto de Granada

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena contempla para Granada la renovación por completo de la pista de aterrizaje. Esta obra, supone un ... trabajo complejo de ingeniería, que a veces llega a suponer el cambio total de la plataforma. Este proyecto se recogerá en el plan que aglutina las obras que se realizarán entre 2027 y 2031 y forma parte de un paquete de mejoras para el Federico García Lorca, de las que aún no se puede valorar el importe global.

El llamado 'recrecido de pista', es decir, esta reforma del firme, será una de las obras principales de este conjunto de proyectos para el aeropuerto granadino. En el caso del aeropuerto de Sevilla, uno de sus 'recrecidos' llegó a costar más de diez millones de euros.

Otro de los proyectos que se llevarán a cabo (en el periodo de estos cinco años), es la nueva configuración de la plataforma, que es la reestructuración de la zona donde aparcan los aviones para ganar espacio o poder reordenarlos mejor.

Además se realizarán mejoras en la seguridad; actuaciones para tener una terminal con más calidad, basado en encuestas y testeos que realiza Aena entre sus usuarios. En el caso del aeropuerto de Granada se regenerarán los pavimentos en los accesos, marquesinas en la zona de embarque y zona autobuses.

Las obras de 2027-2031 también conlleva la mejora de la sostenibilidad de las calderas y la climatización y la sustitución de todas sus luces a led.

La propuesta del plan de inversiones aeroportuarias de Aena, que se incluirá en el DORA 2027-2031, contempla una inversión total 12.888 millones de euros, de los cuales 9.991 millones de euros corresponden a inversiones reguladas, mientras que el resto se destinará a actuaciones no reguladas (asociadas a la actividad comercial).

Tras el exhaustivo análisis de los técnicos de Aena, que es la empresa aeroportuaria más grande del mundo por número de pasajeros y por capitalización bursátil, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos de Aena en España recibirán las inversiones que precisen para, como hasta ahora, cumplir todos los requisitos de capacidad, seguridad, calidad y sostenibilidad medioambiental.