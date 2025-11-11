«Estamos preocupados, si te entra un brote es una ruina»
La responsable de ganadería de UPA Andalucía incide en el refuerzo de las medidas con el objetivo prioritario de intentar que el virus no entre en las explotaciones integradas
Granada
Martes, 11 de noviembre 2025, 23:38
Un pájaro infectado que entre por una ventana de una nave o que beba en el mismo depósito que las aves de un corral puede ... desatar una auténtico peligro sanitario y una ruina económica. Por eso en todas las explotaciones en estos momentos están reforzando las medidas de control y bioseguridad, como por ejemplo la colocación de telas pajareras, para evitar la interaccion entre las aves ganaderas y silvestres, según explica la secretaria de Ganadería de UPA en Andalucía, Paqui Iglesias.
Granada no está entre las zonas de riesgo donde el Ministerio ha prohibido la cría de aves de corral al aire libre, pero aún así el peligro por ser una provincia con tránsito de aves migratorias, obliga a tomar medidas de precaución en este periodo, de noviembre a marzo.
«Tienen más riesgo las explotaciones al aire libre de gallinas camperas o ecológicas pero lógicamente el daño mayor se produce en las intensivas, ahí es donde hay que extremar medidas para que no llegue a ellas de ninguna manera», esgrime Iglesias. En estos casos hay que hacer equilibrios entre la responsabilidad y la seguridad y las pérdidas económicas que suponen las medidas preventivas, ya que el confinamiento de gallinas camperas -que en Granada no es obligado- supone estrés para los animales y una pérdida de la producción de huevos.
Código de explotación
«Lo que sí es obligatorio desde el pasado año es que todas las explotaciones con gallinas ponedoras, aunque sean cuatro, tengan código de explotación y estén declaradas. Esta es una cuestión de responsabilidad y tenemos que cumplirlo para que los veterinarios de las oficinas comarcales puedan controlarlas y evitar que el virus se propague a una granja integrada», esgrime.
«A diferencia de otros virus que afectan a explotaciones ganaderas, como la viruela ovina o las que necesitan un insecto vector, la gripe aviar sí es una zoonosis que se puede transmitir a los humanos. Es un tema peligroso de salud y por supuesto estamos preocupados también en el plano económico porque si te entra un brote en una explotación es una ruina. Conlleva la eliminación de todas las aves, los restos vegetales, los piensos... Pierdes toda la inversión y el trabajo de un año entero», concluye.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión