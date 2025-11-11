Las 4.300 granjas de Granada sortean el confinamiento por la gripe aviar

Tras dos años y medio sin presencia de la temida gripe aviar, el virus H5N1 que ha causado estragos en las granjas estadounidenses vuelve a ... extenderse por Europa y amenaza al sector primario español. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación activaba este lunes la prohibición de criar aves de corral al aire libre en las zonas de riesgo –principalmente en Andalucía, Castilla y León y Cataluña– donde se han detectado más focos en los últimos meses. En total son 1.199 municipios los afectados por la restricción, por fortuna, ninguno de ellos en la provincia.

Granada se mantiene fuera de las zonas de alto riesgo y ha logrado esquivar, por el momento, los confinamientos de las aves, pero la incertidumbre y la preocupación es alta entre los propietarios de explotaciones, principalmente las profesionales, que han reforzado las medidas de control a instancias de la petición del Gobierno.

Y es que en Granada la importancia económica y social del sector avícola es alta, principalmente en las comarcas de la zona norte y en el límite con Almería especializadas en las explotaciones de pollos para carne. La mera posibilidad de que el virus llegue a entrar en el territorio es sinónimo de ruina para muchas pequeñas empresas ganaderas, ya que un contagio supone el sacrificio de toda la granja. La provincia cuenta actualmente con 4.337 explotaciones avícolas, según los datos registrados en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, esta cifra representa el 24,3% de todas las de Andalucía. «Este dato sitúa a Granada como una de las provincias con mayor peso en el sector avícola de la comunidad autónoma, reflejo de su diversidad productiva y dinamismo rural», apuntan desde la Delegación Territorial.

Cifras 4.337 explotaciones Son las granjas o explotaciones avícolas que hay en la provincia de Granada, según los datos de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural. 24,3% de peso en Andalucía La cifra de Granada representa el 24,3% del global de las explotaciones andaluzas. 3.570 autoconsumo La mayoría de las explotaciones declaradas son de autoconsumo, sin fines comerciales.

La mayoría de las explotaciones de gallinas, 3.570 son de autoconsumo, sin fines comerciales, pero a la vez hay 215 explotaciones de producción de carne (193 de pollo, 17 de pavo y otras especies), lo que hace que Granada tenga un peso relevante en el sector. La mayoría de ganaderos granadinos trabajan en un sistema de producción integrada para grandes empresas, entre ellas Avinatur, una de las compañías avícolas especializadas en la producción de carne de pollo fresca más importantes de España que tiene en Purullena uno de los mayores centros de producción y envasado avícola de toda Europa.

Por los pueblos se extienden también 26 explotaciones profesionales avícolas de gallinas de puesta y 15 de alto censo, granjas de producción a gran escala que están sujetas a regulaciones más estrictas. Además están censadas 259 explotaciones avícolas de ocio y otras dedicadas a la caza, recría, colecciones particulares, animales de compañía, multiplicación, incubación y operadores comerciales.

«Granada está en la misma situación que hace un mes, hay que evitar la alarma que tanto repercute en los mercados» Francisco Cerezuela Presidente del Colegio de Veterinarios de Granada

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) declaró el pasado 5 de noviembre el alto riesgo epidemiológico por gripe aviar, activando restricciones en las zonas de especial riesgo y especial vigilancia a partir del 10 de noviembre, conforme a lo establecido en la Orden APA/2442/2006. Ninguno de los municipios granadinos se encuentra entre los incluidos en los anexos que contemplan prohibiciones y obligaciones específicas. Sí se ha establecido, con carácter general, la prohibición de presencia de aves de corral en centros de concentración de animales, como ferias, concursos, certámenes y otras actividades.

Migraciones

En estos momentos la Junta mantiene activa la vigilancia epidemiológica y ha recomendado a los titulares de explotaciones extremar las medidas de bioseguridad. Hay que evitar por todos los medios el contacto de las aves ganaderas con las silvestres.

«Tienen más riesgo las explotaciones al aire libre de gallinas camperas o ecológicas pero lógicamente el daño mayor se produce en las intensivas, ahí es donde se están extremando las medidas para que no entren en contacto de ninguna manera», esgrime explica la secretaria de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores en Andalucía, Paqui Iglesias.

Granada no está entre las zonas de riesgo donde está prohibido que las aves de corral estén al aire libre, pero aún así el hecho de que sea una provincia con tránsito de aves migratorias, con zonas de gran concentración como las lagunas de Padul o la Charca de Suárez de Motril, obliga a tomar medidas de precaución especialmente en este periodo de noviembre a marzo, según subraya el presidente del Colegio de Veterinarios de Granada, Francisco Cerezuela.

Y es que aunque es un problema de sanidad animal la gripe aviar puede transformarse en un problema de salud pública. «La expansión del H5N1, que puede trasladarse a los humanos, es una de las máximas preocupaciones en estos momentos a nivel mundial, junto a la resistencia antimicrobiana», señala el experto.

«Cualquier brote conlleva la erradicación de toda la explotación y las indemnizaciones por el sacrificio no llegan a alcanzar el precio del mercado, lo que pueden suponer una ruina para los ganaderos», esgrime el presidente del Colegio, que recuerda los problemas psicológicos y emocionales que un golpe así puede suponer para los afectados, como ya se vio en el norte de Granada con la dramática situación de los ganaderos que sufrieron en sus explotaciones la viruela ovina.

No obstante, el presidente de los veterinarios incide en la necesidad de evitar la alarma «que repercute mucho en los mercados». A raíz de esta crisis, con el sacrificio de más de 2,5 millones de gallinas en el territorio nacional, el precio de los huevos acumula un 31% de subida.