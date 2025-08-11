Las parejas que eligen los viernes para casarse parecen descubrir un nuevo mundo. Más disponibilidad y mejores precios. Como si un «imposible» para un sábado ... en la fecha que desean se convirtiera en la mejor de las oportunidades.

«A mí el viernes me parece ya hasta mejor que el sábado», dice Ana Jiménez. Ella y su pareja comenzaron a buscar fecha el pasado mes de octubre de 2024, que fue cuando se prometieron y como preferencia tenían los meses de verano. «Ya en los sitios más punteros de Granada no había sábados disponibles», explica.

Para ellos, lejos de ser una desventaja, no dejaron de encontrar puntos a favor. «La hacemos el viernes y tenemos todo el fin de semana tranquilos. Lo vimos genial», añade entusiasmada. A esto debieron sumar la disminución en los requisitos. Ellos mismos han sido los que han organizado la boda, por lo tanto, se han encargado de cada una de las negociaciones.

«En algunas cosas nos querían cobrar precios desorbitados», señala. Además, cuenta con asesoramiento por parte del personal de la finca para la boda civil de sus sueños, que aún está por celebrar.

El presupuesto de su evento, sin incluir los trajes, alcanza los 35.000 euros con alrededor de 120 invitados. Como explica, si pretendieran recuperar el dinero invertido, cada invitado tendría que destinar 250 euros, pero su finalidad no es esa. «Entiendo que haya gente que piense en casarse y se eche a temblar», recalca indignada por los precios que rondan el mercado, a pesar de celebrarla en viernes. «Los precios son exagerados. Es un robo a mano armada», sentencia.

En una situación similar se encontraron Rubén y Alberto cuando planearon su boda para el pasado mes de junio. Para elegir el mes no había negociación, pues era su única opción disponible, pero para escoger el día tenían más flexibilidad.

«Ya en ese mes estaban todos los sábados cogidos», explica Rubén Fernández que comenzó la búsqueda con diez meses de antelación. A ellos les era indiferente el día y, además, se encontraron con que el precio era menor al alquilar la finca.

«Realmente no cambió nada más, estuvimos súper a gusto», añade este granadino.

Su enlace también superó los 30.000 euros e incluso evitaron posponer la fecha. La única desventaja que pudieron encontrar era la asistencia de algunos de sus invitados. «Si de verdad te quieren y les importas, se piden el día libre para acompañarte», sentencia agradecido.

Tanto para él, como para Ana y como para tantos otros granadinos, no casarse en sábado es una mejor opción. Porque, aunque los gastos son inevitables, las «exageraciones» parecen ser menores.