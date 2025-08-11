Granada, escenario de bodas para todos los días de la semana Los eventos se han encarecido y las listas de espera de algunos servicios ya superan el año y medio, loque está haciendo al sector reinventarse con celebraciones adaptadas que alcanzan ahora los viernes o los domingos

Granada se ha convertido en uno de los escenarios más reclamados para las bodas durante todos los días de la semana. El atractivo de la ciudad de la Alhambra hace que miles de parejas quieran sellar su amor en una ciudad que poco tiene que envidiar a París. La capital nazarí podría ser también la ciudad del amor. Miles de extranjeros y granadinos eligen pasar el día de su boda aquí. Según el informe sobre matrimonios del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el pasado año se casaron en Granada 3.183 residentes, a lo que habría que sumar las cifras de foráneos, que van en aumento. Si antes se casaban «ocasionalmente», algunas fuentes del sector consultadas por este periódico aseguran que hoy llegan a hacer entre 10 y 12 enlaces anuales. Lo que supone que aproximadamente una de cada cuatro bodas que ayudan a organizar ahora son de extranjeros.

Esto está teniendo consecuencias. Según los datos aportados por la 'wedding planner' Almudena Bulani, una boda con 125 invitados que en 2022 rondaba los 30.000 euros, hoy puede llegar hasta los 47.000 euros incluyendo la preboda. Esto se debe a que Granada está de moda para unos 'guiris' con mayor poder adquisitivo, sí, pero también a la inflación, al deseo de casarse en una boda «ideal y personalizada» o al incremento de las exigencias de los novios por la influencia de las redes sociales.

Además, las listas de espera también se han alargado, puesto que la demanda es más específica. Los novios quieren casarse con vistas a la Alhambra, en las fincas con más prestigio o con el grupo de música o el fotógrafo más cotizado. «Nosotros hacemos muchas bodas en lugares emblemáticos de la ciudad y si ya no reservas con casi dos años de antelación, es muy difícil que te puedas casar un sábado de mayo, junio o septiembre», explica Angie León, otra profesional que asesora en la celebración de enlaces matrimoniales. Se da el mismo caso con el catering de 'La Borraja', que ya cuenta con la agenda abierta para 2027. «Es muy inusual» lo que está pasando, declara su responsable Virginia Rodríguez.

Kike Bueno, uno de los cantantes más solicitados de Granada, también confirma que su grupo 'Sinestesia' tiene lista de espera hasta 2027 y que contactan con ellos con más de un año de antelación. Lo mismo sucede con otra de las empresas granadinas más reclamadas de sonido e iluminación, 'Cara b Sound System', que comenzó su trayectoria en 1994 y que ha vivido la evolución de estos eventos en primera persona. «Antes se hacían bodas por 1.000 euros y ahora tenemos servicios de hasta 35.000 euros», explica Santiago López, su gerente. Aunque confiesa que no se trata de un precio habitual, ya que lo más normal es que ronden los 3.000 euros. «Tengo bodas agendadas para diciembre de 2027», confirma.

El coste de casarse en Granada Ramo 100 a 180€ Tarta 500 a 600€ Actuaciones 500 a 3.000€ Decoración 2.000 a 6.000€ Invitaciones y papelería 600€ Cátering y barra libre 110 - 160€ por persona Coche desde 350€ Wedding Planner 1.500 a 3.500€ Alquiler de finca 2.500 a 5.000€ Sonorización, luces y DJ 3.000€ Fotografía y vídeos 3.000 a 6.000€ Maquillaje y peluquería 300 a 600 € Total Entre 28.000 y 48.000 €

El sector se reinventa y se adapta. Estas nuevas necesidades provoca que las fechas más aclamadas estén ocupadas con muchos meses de antelación. Lo que está haciendo que muchas parejas opten por celebrar este evento fuera de los sábados entre los meses de abril y octubre. No todos llegan a tiempo ni pueden pagarse esas fechas, por lo que no les queda más remedio que buscar alternativas. Por ejemplo, casarse los viernes o los domingos.

Los presupuestos disminuyen cuando estos eventos se realizan entre semana o durante los días citados, aunque todo también depende de las exigencias o el número de invitados. El catering, que suele ocupar el porcentaje más alto en gastos de una boda, tiene diferentes requisitos en función del día de la semana. Para los sábados, los mínimos de facturación por boda son más altos que para los viernes, es decir, tal y como declara Virginia Rodríguez, la responsable del catering 'La Borraja', un sábado tendría un mínimo de facturación de 22.000 euros, sin embargo, para un viernes el mínimo estaría en unos 10.000. En otros casos incluso existe un mínimo de invitados, que no quiere decir que deban asistir, sino que deben abonar el precio de cada plato del mínimo establecido.

Casarse los viernes

«Las parejas ya no consideran tan importante casarse un sábado, sino los servicios que se les ofrece», añade la responsable. Los novios prefieren cambiar el día a los servicios o profesionales. Los fotógrafos, videógrafos, sonorización e iluminación o actuaciones mantienen los mismos precios aunque cambie la jornada, pero su disponibilidad es limitada. Hay hasta un año y medio de espera para contar con ellos para un sábado, sin embargo, para los viernes u otros días de la semana, tienen más posibilidades para agendar servicios.

El deseo de que el día del enlace sea perfecto hace que las 'wedding planner' cuenten cada vez con más trabajo. Estas empresas se dedican a organizar cada uno de los detalles del evento, contactan con los proveedores y supervisan para que nada pueda fallar en un día tan importante. Tras entrevistar a los novios, crean las bodas de sus sueños y les recomiendan las mejores opciones dependiendo de sus necesidades.

«Si las bodas son de 50 o 60 personas los solemos conducir a una boda entre semana porque es más económico», declara Almudena Bulani. Recalca que todo dependerá del presupuesto, los requisitos, los invitados y la demanda de sus clientes. Los precios no son iguales para todos, porque nadie reclama los mismos servicios. «Cada vez vemos más ideas, estamos en una sociedad donde tenemos muchísima información y donde se celebra cada vez más a lo grande. Eso influye en el tipo de enlaces, aunque cada pareja suele moverse dentro de sus posibilidades», explica. Angie León, de 'Le Event en Rose' considera como buena opción realizar las bodas los viernes. «Lo que mejora es el precio del espacio porque los sábados son como más exclusivos», añade. Su empresa, además, cuenta con varios meses de la agenda de 2026 cerrados y con parejas esperando para ubicarse el año siguiente.

Por su parte, los proveedores inciden que cada vez hay más eventos internacionales en Granada con los que se generan muchos ingresos , ya que se hospedan varios días en la ciudad. «Las que se salen de los viernes o sábados son internacionales, de todos los países europeos. También tenemos clientes americanos y africanos», comenta Almudena Bulani. «Desde la Asociación Profesional de Bodas y Eventos en Granada creemos que es muy positivo económicamente para la ciudad y que no se trata de un turismo de masas», añade.

Y para colmo, los eventos también duran cada vez más: hasta tres días. Bienvenida, celebración y despedida. El primero trata de unir a los invitados de ambas familias y que, además, conozcan la ciudad. En el caso de que la celebración no tenga vistas a la Alhambra, utilizan este evento para obtener dicha ubicación, a diferencia de la postboda que consiste en una experiencia «más desenfadada» donde las parejas solicitan fiestas en piscinas o una celebración «más relax y flexible». Si dependiera de los novios –y negocios–, las bodas en Granada podrían ser eternas. «Se está convirtiendo en una ciudad muy competente», sentencian desde el sector.

Casarse comouna influencer Las nuevas tendencias y las redes sociales influyen en todos los detalles de una boda. Conseguir el evento ideal para que los invitados la recuerden con nombres y apellidos es imprescindible para las parejas. Recrear bodas como la de María Pombo es una de las peticiones que les llegan a las 'wedding planner'. ¿Qué novedad hay este 2025? Los enlaces de destino son lo más demandado este año. Viajar a un lugar nuevo o volver al lugar donde están las raíces. Granada es uno de los favoritos que guardan la magia del amor para cada una de las parejas que se casan en el territorio. Suelen ser ceremonias con menos invitados de lo habitual cuyo broche final se pone en la Alhambra. «A veces piden que su viaje termine con una visita en familia», comenta Almudena Bulani, 'wedding planner'. Los rincones gastronómicos variados por cada esquina del lugar de la celebración siguen siendo tendencia año tras año. Ya sea una mesa para dulces, para el aperitivo de bienvenida o para recetas de 'fast food'. También se incluyen pequeños puestos como si de un festival se tratase, donde sirven perritos calientes, algodón de azúcar o churros. Con respecto a la iluminación, que juega un papel fundamental, las tendencias son diversas. Los cielos estrellados son los más demandados, con guirnaldas de luces en la parte superior –ya sea en interior o exterior de noche–. Además, las cortinas de luces, lámparas colgantes y los neones dan los toques de luz que cada boda necesita. A lo que se suman las velas, cada vez más reclamadas. Después de la cena, comienza el desenfreno con 'la hora loca'. Música, accesorios, disfraces y un sinfín de elementos más se reparten por la sala para que tanto los invitados como los novios disfruten de una hora de completa diversión. A lo que se añade, como tendencia, un buen toque de color. «El año pasado solo dos parejas nos pidieron humo de colores y, este año, la mayoría ya lo piden», sentencia Angie León, de 'Le Event en Rose'.

