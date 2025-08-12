Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inmaculada Hernández, senadora del PP. Ideal

El PP exige explicaciones tras los nuevos audios que «agravan» la trama granadina del caso Ábalos-Koldo-Cerdán

Inmaculada Hernández emplaza al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, a que aclare si era conocedor «de todo lo que estaba ocurriendo y que ocurría muy cerca de él»

Ideal

Martes, 12 de agosto 2025, 12:16

La senadora del Partido Popular por Granada Inmaculada Hernández ha reclamado «explicaciones urgentes y claras» al PSOE tras la difusión de nuevos audios que, según ha señalado, «agravan aún más la gravedad del caso Ábalos-Koldo-Cerdán y evidencian la necesidad de que los socialistas den la cara de una vez ante los ciudadanos tras meses negando una relación con la provincia granadina cuando la realidad y los audios que vamos conociendo de la investigación precisamente apuntan a todo lo contrario y quedan muchos interrogantes aún por contestar».

MÁS INFORMACIÓN

Hernández asegura que «es indignante que, mientras los granadinos esperaban inversiones y proyectos que mejoraran su provincia, a esto se dedicaban». Así se ha pronunciado, tras conocerse un nuevo audio incautado por la UCO del que ha informado IDEAL, revela la agenda de prostitutas y los encuentros sexuales, así como el que se pretendía organizar en la provincia de Granada.

«Es bochornoso, indignante y repudiable», ha dicho la popular, que ha recordado además que «llevamos meses esperando a que expliquen qué pasó en el Parador de Granada la noche previa a la investidura de Paco Cuenca», en la que se dieron cita José Luis Ábalos, Koldo García y uno de los empresarios investigados en la trama. Una velada en la que los populares han preguntado en reiteradas ocasiones si se produjo o no «la última gran fiesta» del ministro antes de su cese. Unas incógnitas que ha pedido que resuelva el propio Ábalos, que ha elegido la zona norte de la provincia para pasar sus vacaciones.

La senadora popular ha insistido en que el secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, «debe aclarar si era conocedor de todo lo que estaba ocurriendo y que ocurría muy cerca de él», ya que su asesor y mano derecha en la Delegación del Gobierno en Andalucía está siendo investigado por la justicia en este caso, ha recordado.

«Los granadinos merecen transparencia, no evasivas. El PSOE no puede seguir escondiéndose mientras la trama y sus conexiones en Andalucía y Granada siguen saliendo a la luz», ha concluido Hernández.

