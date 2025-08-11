La agenda de prostitutas de la trama Koldo en Granada

Koldo lo grababa todo, incluso el reparto de prostitutas, a las que la trama trataba como si fueran mercancía. El exasesor del exministro José Luis ... Ábalos contaba con una amplia agenda de meretrices. Algunos de esos nombres se repiten con frecuencia. Eran las favoritas. Y, de entre multitud de encuentros sexuales que organizaban, se habló de preparar uno en Granada.

Hay más de 20.000 grabaciones entre los archivos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautó en diversos dispositivos encontrados en febrero de 2024 en la casa de Koldo García en Alicante. Algunas de las notas son completamente inútiles, ininteligibles: peleas familiares con Patricia (su exmujer) la organización de actividades para una plataforma contra el acoso escolar, grabaciones de sus familiares, felicitaciones de cumpleaños...

Sin embargo, hay documentos sonoros valiosos –a los que ha tenido acceso este periódico– que dejan entrever a un núcleo que, además de espiar a rivales políticos, sacaba pecho y se jactaba con comodidad sobre sus hazañas con trabajadoras sexuales.

Últimas horas de Ábalos en Granada

Hay un audio en concreto, adelantado por The Objective y en poder de este medio, que le envía una mujer a Koldo en una fecha que no se ha podido determinar. En él se vislumbra que ambos tratan de organizar un encuentro con prostitutas que incluye a Ariatna, una de las chicas que más gustaba a Ábalos. «Otra cosa Ariatna hoy no tiene que trabajar al final. Lo digo por si estáis por Granada o cerca y queréis que nos veamos si no estáis ocupados», dice la grabación remitida a través de una aplicación de mensajería.

«Ariatna, que está bien, que está recién... está bien... está perfecta»

La provincia de Granada fue uno de los últimos escenarios que pisó Ábalos, ahora caído en desgracia y expulsado del PSOE, como ministro. El extitular de Fomento visitó la ciudad el 7 de julio, apenas 72 horas antes de que Pedro Sánchez anunciara la remodelación de su gabinete. Ábalos inauguró en aquella fecha un tramo de la GR-43 a la altura de Atarfe. Después, presenció el pleno de investidura que daba paso a Paco Cuenca como alcalde de la ciudad.

La noche de antes de su intensa jornada de eventos programados, el 6 de julio, coincidió hospedado en el hotel parador de Granada con Francisco Coca Sánchez, responsable de Áridos Anfersa, la empresa para la que trabajaba la mujer de Koldo, Patricia, y en la reunión también estuvo el propio Koldo. Cabe recordar que este encuentro en el parador figuró en uno de los primeros informes de la UCO, publicado en marzo de 2024. En uno de los nuevo informes, adelantado por este medio en junio de este 2025, se puso en evidencia la contratación de Patricia por esa empresa granadina fue promovida por Daniel F. M., empresario bastetano afincado en Toledo y vinculado a la mercantil Obras Públicas y Regadíos. Tanto este empresario, como su hermano, 'Toño', también empresario y exasesor de la Delegación del Gobierno en Andalucía, así como el cuñado de ambos, Fernando M.V., exdirectivo de Acciona, tienen calidad de investigados en la trama

No es la primera vez que trascienden audios sobre encuentros sexuales organizados por Ábalos y su exasesor en Andalucía. En una nota de voz de Koldo, fechada el martes 9 de abril de 2019, ya planificaron encuentros de carácter sexual con diferentes mujeres de la zona aprovechando un viaje a la localidad jienense de Bailén el 13 de ese mes para asistir a un acto de campaña de las elecciones generales.

«¿Ellas se ocupan o le digo que tire de cartera y haga de puto?»

En la grabación ambos buscan un lugar «discreto», barajan Águilas, Murcia o en Málaga. Buscaban salir de Jaén para facilitar el transporte de las mujeres. En ese mismo audio Koldo se congratula de que «Ariatna, que está bien, que está recién... está bien... está perfecta». Sin embargo, Ábalos no parece estar convencido y pide más mujeres. «No, si yo quiero la otra también, pero era porque cambiaras tú. Pero a ti te gusta más Ariatna», ofrecía Koldo. «No, sé, la Carlota se enrolla que te cagas», zanjaba el entonces titular de Transporte. «Pues, la que tú quieras. O Ariatna y Carlota, y a tomar por culo», afirmaba el asesor antes de asegurar que tenían que preguntarle a las chicas la disponibilidad.

Amenazas y un viaje a Cuba

Entre los miles de audios remitidos al tribunal y que se han filtrado a los medios de comunicación figuran también otros presuntamente relacionados con la prostitución. «En Cuba lo de llevarlas a los mejores sitios, ¿eso lo pagan ellas? Los puros y el ron te los regala él, pero los taxis para moverse, ¿a ellas», pregunta una mujer en un audio. «¿Ellas se ocupan o le digo que tire de cartera y haga de puto?», dice la misma mujer en relación a la organización de un viaje a La Habana.

También hay muchos audios de chicas que agradecen al exasesor favores, otros que aseguran que acudirán a citas el domingo por falta de transporte y tambien hay muchos audios de compinches de Koldo que dan las gracias al hombre por conseguir, entre otras cosas, entradas «ahora que todavía está en el poder». Sin embargo, Koldo tenía también detractores. En el móvil del exasesor se han encontrado audios que recibió con amenazas. Uno de ellos de una brasileña: «Tú vuelve a amenazar a mi amiga y veras lo que te hago pringado», donde la mujer apuntaba la posibilidad de contratar un sicario para «mandarlo a matar».