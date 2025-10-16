El PP alerta de «riesgo real» de un nuevo apagón en Granada tras la interrupción del suministro del pasado martes Saavedra ha exigido explicaciones urgentes al Gobierno de Pedro Sánchez «cuando están a punto de cumplirse seis meses de un apagón que costó vidas humanas y 800 millones de euros a nuestra economía»

Europa Press Jueves, 16 de octubre 2025, 10:57

El PP ha alertado sobre el «riesgo real» y «grave» que ha indicado que existe de que se repita un nuevo apagón en Granada después de la interrupción de suministro eléctrico que afectó a la capital y el cinturón el pasado martes por un fallo en una subestación de Atarfe, en el área metropolitana, y que dejó a una persona herida.

En este sentido, Saavedra ha exigido explicaciones urgentes al Gobierno de Pedro Sánchez «cuando están a punto de cumplirse seis meses de un apagón que costó vidas humanas y 800 millones de euros a nuestra economía». «Pasan los meses y nadie asume responsabilidades ni da la cara para explicar qué ocurrió, por qué se señaló a Granada como posible origen del colapso y qué se ha hecho en este tiempo para que no vuelva a repetirse», ha asegurado.

Saavedra ha indicado que «Granada fue una de las provincias más castigadas por el apagón, con una capital a oscuras, comarcas completamente incomunicadas hasta el día siguiente, y una gestión que generó miedo e incertidumbre entre miles de granadinos». «La situación es aún más preocupante después de conocer que Red Eléctrica ha advertido recientemente de que se están produciendo variaciones bruscas de tensión que pueden desestabilizar el sistema y provocar nuevos cortes de suministro», ha señalado.

«Pedro Fernández permanece callado ante las insinuaciones sobre la responsabilidad de Granada en el apagón», ha apuntado Saavedra, que ha exigido al delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general de los socialistas en la provincia granadina «que abandone su pleitesía a Sánchez y defienda por una vez a Granada con respuestas, inversiones y un plan de infraestructuras para que nuestra provincia no vuelva a sufrir un apagón».

«Desde el PP defendemos un modelo energético basado en la seguridad de suministro, una política medioambiental sensata y costes asequibles para empresas y familias», ha detallado Saavedra. «Con Sánchez, el sistema es más vulnerable que nunca y todos pagamos las consecuencias», ha concluido.