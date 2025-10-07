La Policía Nacional traslada su preocupación por la expansión del crimen organizado

Un día para ensalzar la labor de la plantilla y, a la par, recordar los desafíos a los que se enfrentan. La Policía Nacional ha ... celebrado este martes su patrón en un acto celebrado en la explanada del Palacio de Congresos. Además de entregarse condecoraciones a los agentes que han destacado por sus servicios e intervenciones ejemplares, el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban, ha puesto el foco durante su discurso en la expansión del crimen organizado. «Supone la mayor amenaza contra la seguridad pública junto al terrorismo», ha insistido.

Esteban, que lleva al frente del cargo un año y medio -a muchos les sonará su cara porque en el pasado ganó Pasapalabra-, habló a mitad del acto. En primer lugar, felicitó a los que hoy ingresaron en la orden del mérito policial, un reconocimiento que hizo extensivo al resto de la plantilla, que ha logrado unos resultados «sobresalientes». No era tarea fácil lograrlo; en el área que cubre, Granada, Jaén, Almería y Málaga, los episodios violentos protagonizados por mafias preocupan. Aún así, la totalidad de homicidios cometidos en 2025 han sido esclarecidos y han descendido un 6% los robos con violencia e intimidación, ejemplos del buen hacer del cuerpo.

«El Plan Costa del Sol, por el que se desplazan efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), ha provocado una disminución de los tiroteos y secuestros, sobre todo en Málaga, donde hay más tranquilidad», ha manifestado. La presencia uniformada sobre el terreno es «el primer pilar» en la lucha contra el crimen organizado, ya que «reduce la violencia explícita, la que salpica de sangre las calles».

El otro pilar que lo complementa es la investigación, que impide que las mafias se asienten en el territorio «a medio y largo plazo» gracias a la contundencia de las operaciones. En este sentido, ha explicado que el sistema de investigación ha sido reformado, con grupos especiales «que están cosechando éxitos que exceden las expectativas» que habían depositado.

En este punto, ha puesto de relevancia las investigaciones patrimoniales y de blanqueo de capitales, que «debilitan las estructuras» de estas bandas. «La delincuencia no es estática ni conformista, tiende a crecer, por lo que debemos esforzarnos para evitar la expansión de los criminales, tanto los que descorchan champán en Marbella como los que están en los barrios marginales. Ambos pueden comprar funcionarios y representantes públicos y desestabilizar instituciones», ha indicado contundente.

En otro orden de las cosas, Luis Jesús Esteban ha hecho un llamamiento a «evitar el partidismo» y aquello que no tiene nada que ver «con la razón de ser de la Policía Nacional». «Si el objetivo no es proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, entonces es un fraude», ha resaltado.

Por último, el jefe superior de Andalucía Oriental ha recordado que España es «uno de los países más seguros del mundo». Asimismo, ha agradecido la estrecha colaboración que mantienen con la Guardia Civil y las policías locales. «Sumar esfuerzos multiplica el rendimiento», ha recordado. También ha tenido palabras para los fallecidos en acto de servicio. «Estad orgullosos de pertenecer a una hermandad de hombres y mujeres buenos», ha concluido.

Trabajo «discreto y contundente»

El otro discurso pronunciado ha sido el del delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma, Pedro Fernández, que ha puesto en valor la labor de un cuerpo que ha velado por la seguridad de dos eventos multitudinarios en Granada: la cumbre europea, celebrada hace dos años, y los Premios Goya del pasado mes de febrero. «Vuestro trabajo es discreto y contundente», ha remarcado. Además de la lucha contra el narcotráfico, Pedro Fernández ha señalado que la Policía Nacional se vuelca a diario con los colectivos vulnerables, la violencia de género o la ciberdelincuencia, que va en aumento.

Fernández ha recordado que el Gobierno ha colaborado en la mejora retributiva de los agentes, en la conciliación y en la igualdad. «El gesto más visible es el incremento de la plantilla, que a día de hoy es de las más numerosas de la década», ha indicado. Para ejemplificar el buen hacer del cuerpo, ha destacado la operación que se llevó a cabo a principios de año en Granada contra una banda dedicada al tráfico de armas, en la que se descubrió una galería de tiro clandestina.