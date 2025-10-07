Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban, durante su discurso.

Pepe Marín

La Policía Nacional traslada su preocupación por la expansión del crimen organizado

El jefe superior de Andalucía Oriental explica cómo han reorganizado la forma de investigar «para frenar la escalada de episodios violentos»

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 18:10

Comenta

Un día para ensalzar la labor de la plantilla y, a la par, recordar los desafíos a los que se enfrentan. La Policía Nacional ha ... celebrado este martes su patrón en un acto celebrado en la explanada del Palacio de Congresos. Además de entregarse condecoraciones a los agentes que han destacado por sus servicios e intervenciones ejemplares, el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban, ha puesto el foco durante su discurso en la expansión del crimen organizado. «Supone la mayor amenaza contra la seguridad pública junto al terrorismo», ha insistido.

