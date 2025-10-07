La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos Autoridades, agentes, familiares y curiosos han presenciado el acto, celebrado en la explanada del Palacio de Congresos, donde se han entregado condecoraciones por servicios ejemplares

Laura Velasco Granada Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

La Policía Nacional ha celebrado este martes en Granada su Patrón, en un acto llevado a cabo en la explanada del Palacio de Congresos que ha contado con agentes, autoridades y familiares. También con curiosos, que desde las escaleras han presenciado el desarrollo de un evento en el que se han entregado condecoraciones a los policías que han destacado por sus servicios e intervenciones ejemplares, así como otra serie de reconocimientos.

El acto ha dado comienzo pasadas las 12.00 horas, y en él se ha ensalzado la labor del cuerpo, esencial para mantener la seguridad ciudadana y garantizar que los ciudadanos gocen de plenas libertades, tal y como han insistido las autoridades.

El acto institucional ha contado con el delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma, Pedro Fernández; el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban; la alcaldesa del Ayuntamiento de Granada, Marifrán Carazo; el presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; el general de Brigada, secretario del MADOC, Carlos Castrillo y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, Javier Cerrato, junto con el resto de autoridades civiles y militares de la región policial.