Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto celebrado este martes en la explanada del Palacio de Congresos.

Ver 83 fotos
Acto celebrado este martes en la explanada del Palacio de Congresos. Pepe Marín

La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

Autoridades, agentes, familiares y curiosos han presenciado el acto, celebrado en la explanada del Palacio de Congresos, donde se han entregado condecoraciones por servicios ejemplares

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 7 de octubre 2025, 14:29

Comenta

La Policía Nacional ha celebrado este martes en Granada su Patrón, en un acto llevado a cabo en la explanada del Palacio de Congresos que ha contado con agentes, autoridades y familiares. También con curiosos, que desde las escaleras han presenciado el desarrollo de un evento en el que se han entregado condecoraciones a los policías que han destacado por sus servicios e intervenciones ejemplares, así como otra serie de reconocimientos.

El acto ha dado comienzo pasadas las 12.00 horas, y en él se ha ensalzado la labor del cuerpo, esencial para mantener la seguridad ciudadana y garantizar que los ciudadanos gocen de plenas libertades, tal y como han insistido las autoridades.

Pepe Marín
Imagen principal - La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos
Imagen secundaria 1 - La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos
Imagen secundaria 2 - La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos

El acto institucional ha contado con el delegado del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma, Pedro Fernández; el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban; la alcaldesa del Ayuntamiento de Granada, Marifrán Carazo; el presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Lorenzo del Río; la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; el general de Brigada, secretario del MADOC, Carlos Castrillo y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Granada, Javier Cerrato, junto con el resto de autoridades civiles y militares de la región policial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3 La UGR busca a diestros de entre 18 y 60 años para enseñar a reducir los atracones de comida
  4. 4 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  5. 5 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio
  6. 6

    Granada cuelga el cartel de completo con un congreso médico que traerá a más de 5.000 personas
  7. 7

    Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada
  8. 8

    Así será el gran Parque de las Aguas que transformará la entrada de Almuñécar
  9. 9 La recogida de la castaña única en España está en Granada: árboles plantados por los romanos
  10. 10 El documento «más importante que el testamento» que cuesta menos de 100 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Nacional celebra su Patrón arropada por los granadinos