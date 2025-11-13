La Policía Nacional en Granada alerta de una nueva estafa a través de entradas falsas para conciertos

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ideal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:13

La denuncia fue tramitada por la Policía Nacional del Distrito Centro. En ella, un joven de 30 años alertaba de la estafa que había sufrido ... al comprar unas entradas en reventa a través de un anuncio particular. El dinero había sido de apenas 100 euros, pero pudo cuadriplicar este importe. El presunto estafador, un varón de 24 años con residencia en Logroño (La Rioja), le dijo que ya no disponía de las entradas, pero que, por error, le había reembolsado 400 euros en lugar de los 100 iniciales, solicitándole que le retornara esa cantidad para así devolverle el pago inicial. El comprador no cayó en el engaño y denunció los hechos ante las autoridades.

