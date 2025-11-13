La Policía Nacional en Granada alerta de una nueva estafa a través de entradas falsas para conciertos

La denuncia fue tramitada por la Policía Nacional del Distrito Centro. En ella, un joven de 30 años alertaba de la estafa que había sufrido ... al comprar unas entradas en reventa a través de un anuncio particular. El dinero había sido de apenas 100 euros, pero pudo cuadriplicar este importe. El presunto estafador, un varón de 24 años con residencia en Logroño (La Rioja), le dijo que ya no disponía de las entradas, pero que, por error, le había reembolsado 400 euros en lugar de los 100 iniciales, solicitándole que le retornara esa cantidad para así devolverle el pago inicial. El comprador no cayó en el engaño y denunció los hechos ante las autoridades.

La Policía Nacional alerta sobre los modus operandi de las estafas que se realizan a través de las nuevas tecnologías. En esta ocasión, el perjudicado ha sido un joven de 30 años que buscaba entradas en reventa para un famoso festival de música que se desarrolla en Granada y para el que no quedaban entradas.

Buscando por redes sociales, contactó con un perfil de una conocida red social que decía tener dos entradas para la venta, llegando a un acuerdo y transfiriendo 100 euros a través de una plataforma donde se puede realizar transferencias en efectivo disponiendo únicamente del número de teléfono. Una vez se pagaron las entradas, el vendedor dijo que ya no las tenía en su poder, y que procedería a hacer la devolución del importe.

Acto seguido, el supuesto vendedor le manifestó al comprador que había habido un error en la devolución y que le había devuelto la cantidad de 400 euros, solicitándole ese importe al comprador y diciéndole que le devolvería el importe de las entradas en cuanto tuviera ese dinero de vuelta.

El vendedor, para incitar al comprador al engaño, le mandó el justificante de una supuesta transferencia realizada, no recibiendo el estafado en ningún momento ese importe. El estafador mandó ese justificante en un intento de demostrar esa transferencia que nunca se realizó e intentar hacer caer en el engaño al comprador.

Los agentes, en su investigación, han podido comprobar que al presunto estafador, varón de 24 años y residente en Logroño, le constan múltiples denuncias por toda la geografía nacional utilizando el mismo modus operandi.