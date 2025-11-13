Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles

Dos personas de avanzada edad han tenido que ser ingresadas en el Hospital de Baza por inhalación de humo tras declararse un incendio en su ... vivienda de la pedanía de El Francés, perteneciente al municipio de Caniles. El fuego se originó poco antes de las tres de la madrugada.

El servicio coordinador de emergencias 112 activó a Bomberos de la Diputación de Granada en Baza, así como a Guarda Civil, Policía Local de Caniles y sanitarios del 061. Los alertantes señalaban que en la vivienda en la que se había producido el fuego había dos personas mayores.

Al llegar, encontraron a un matrimonio, un hombre de 83 años y una mujer de 78, intoxicados por inhalación de humo, así que, tras ser estabilizados, fueron evacuados al Hospital de Baza.

Tras apagar el fuego, se comprobó que el origen del incendio estuvo en un colchón de la vivienda de esta pedanía de Caniles, con apenas una treintena de vecinos. Los Bomberos de Baza han señalado que solo se vio afectada la estancia en la que ardió el colchón y las labores, además de apagar el fuego, consistieron sobre todo en despejar de humo el resto de la vivienda.