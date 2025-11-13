Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Colchón calcinado, origen del incendio en El Francés. Bomberos de Baza

Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles

El matrimonio fue trasladado al Hospital de Baza intoxicados por inhalación de humo

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:34

Dos personas de avanzada edad han tenido que ser ingresadas en el Hospital de Baza por inhalación de humo tras declararse un incendio en su ... vivienda de la pedanía de El Francés, perteneciente al municipio de Caniles. El fuego se originó poco antes de las tres de la madrugada.

