Pablo Rodríguez Granada Jueves, 10 de abril 2025, 14:48 | Actualizado 15:18h. Comenta Compartir

La Policía Local trabajará en Semana Santa por decreto. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha firmado este jueves la orden después de que no se haya logrado un acuerdo con los sindicatos. La directriz, que ha levantado ampollas entre la plantilla, busca reforzar la seguridad en unas jornadas clave para la ciudad por la gran afluencia de personas que asisten a las procesiones.

La decisión de la regidora ha llegado después de 24 horas de tensa negociación entre las áreas de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos y los sindicatos policiales. SIPLG, CSIF y SIPAN habían puesto sobre la mesa la propuesta aprobada por la asamblea el pasado 12 de marzo: el cumplimiento del acuerdo de reestructuración sellado la pasada primavera o, en el caso en que eso no fuese posible, el regreso al sistema previo de voluntariedad en los fines de semana para los agentes que no tienen el turno europeo.

El miércoles, sin embargo, el equipo de gobierno comunicó a la plantilla que no iba a aceptar una propuesta que consideraba «sencillamente inviable» e insistió en su oferta, que plantea un incremento de la productividad para los agentes y la incorporación de un complemento extra para aquellos que trabajen en jornadas relevantes para la ciudad, como Semana Santa o Corpus. En un escrito remitido desde las dos concejalías se insistía en que regresar al modelo previo de turnos era algo que no se iba a cuestionar en ningún caso y advertía de que, de no haber suficientes voluntarios para atender la Semana Santa, el gobierno local haría uso del decreto para imponer el servicio.

La carta no gustó a los sindicatos, que a lo largo de la tarde reconocieron a IDEAL que, en su opinión, no ayudaba a resolver la situación, aunque insistían en la necesidad de una salida dialogada del conflicto si se dejaban a un lado las «líneas rojas»

Este jueves, ya desde primera hora, se ha comprobado que la situación permanecía sin avances relevantes. Como han confirmado varias fuentes municipales, el bloqueo y, sobre todo, la posibilidad del gobierno municipal de emplear el decreto ha generado un ambiente de «crispación» que ha ido creciendo a lo largo de la mañana.

Pasado el mediodía, ante la falta de acuerdo, la alcaldesa ha firmado finalmente el documento, que obliga a la plantilla a efectuar el servicio en Semana Santa.

Tras conocerse la decisión, el portavoz municipal, Jorge Saavedra, ha explicado que el decreto permite a la ciudad disponer de los efectivos necesarios «para el normal desarrollo de la Semana Santa» y ha remarcado que la seguridad «está absolutamente garantizada» tanto por la presencia de la Policía Local como de la Policía Nacional, cuya participación ha sido solicitada a la Subdelegación y ha agradecido específicamente.

Saavedra ha afirmado que el equipo de gobierno tiene «una obligación y una responsabilidad», que es «ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos», y ha insistido en que la ciudad «no se podía permitir el caos organizativo al que nos había llevado el equipo anterior, donde la mitad de la plantilla solo trabajaba los fines de semana de manera voluntaria y con horas extra».

El responsable ha señalado que la voluntad de diálogo del Ayuntamiento «sigue intacta» y ha tendido la mano a los sindicatos, a los que ha pedido «que no se dejen llevar por planteamientos populistas que puedan poner en riesgo la seguridad de la ciudad especialmente los fines de semana ni permitan la politización de la negociación». Saavedra ha indicado que la propuesta municipal se mantiene sobre la mesa. «Flexibilización de los turnos y mejora económica», ha resumido.