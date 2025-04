Los sindicatos rechazan «enérgicamente» el decreto y valoran llevarlo a la justicia

Pablo Rodríguez Granada Jueves, 10 de abril 2025, 15:16 Comenta Compartir

La firma del decreto de alcaldía que obliga a la Policía Local a prestar servicios extraordinarios en Semana Santa ha sido rechazado «enérgicamente» por los sindicatos. SIPLG, CSIF y SIPAN han lamentado una decisión que «no ayuda a resolver la negociación» y han confirmado que ya estudian la posibilidad de llevar el documento sellado por la regidora a los juzgados, como ya han hecho con el elaborado hace una semana para cubrir la carrera del Padre Marcelino.

Miguel Rubiño, de SIPLG, ha asegurado que su organización se opone «absolutamente» a la decisión adoptada y ha apuntado que ya se está trabajando con el gabinete jurídico para llegar «hasta la última instancia». Considera que las del equipo de gobierno «no son las formas adecuadas para poder llegar a un entendimiento en las conversaciones que se están manteniendo». El dirigente se ha referido al descontento que existe con las propuestas municipales, especialmente con el borrador de convenio trasladado en los últimos días. «No recoge ninguna de las mejoras laborales que habíamos pedido», ha criticado.

El delegado de CSIF, Fernando Martínez, ha lamentado una decisión «que se veía venir» ante la inmovilidad de la posición municipal. «Vendremos a trabajar porque no queda otra, pero lo haremos obligados», ha reseñado. El responsable ha puesto a disposición de sus compañeros los servicios jurídicos de su organización y ha confirmado que el sindicato valora ya denunciar el decreto. El representante, no obstante, ha insistido en que sigue «abierto al diálogo» y ha remarcado que la voluntad del CSIF es «llegar a un acuerdo». «Nosotros no tenemos líneas rojas», ha recordado.

El representante de SIPAN, Óscar del Pino, ha cuestionado lo que define como «una nueva imposición del gobierno local». El dirigente sindical ha criticado la posición del equipo municipal, «que está ofreciendo más dinero para incrementar el coste con el objetivo de culpabilizar a la plantilla». «No queremos más dinero, sino que se respeten nuestros derechos laborales», ha subrayado antes de recordar que la propuesta planteada por la asamblea «es más económica porque reduce el coste y desactiva el conflicto sobre la marcha».