Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nueva pintada en la muralla Alberzana de Granada. Pepe Marín

La Policía Local de Granada busca al autor de una nueva pintada en la muralla Alberzana

El responsable de plasmar su firma en este elemento patrimonial, declarado Bien de Interés Cultural, se enfrenta un delito contra el patrimonio

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:23

La muralla Alberzana de Granada ha sido, otra vez, blanco de los grafiteros. La construcción del siglo XI, ubicada en la carretera de Murcia, ha ... amanecido con una nueva pintada que se suma a las que ya ha sufrido en meses anteriores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Logran liberar a la mujer retenida en Huétor Santillán y detienen al hombre atrincherado
  3. 3

    «¡No hay derecho a lo que han hecho con él!¡Le ha pegado un tiro!»
  4. 4

    El secuestrador chocó su coche contra el de la víctima, lo mató de un tiro y sacó a su mujer a la fuerza
  5. 5

    Un grupo de élite de la Guardia Civil llega desde Madrid para mediar en el secuestro
  6. 6

    «Le ha dicho a su hija que su padre está donde debe, pero que a su madre la tiene bien cuidada»
  7. 7 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  8. 8

    «Estamos destrozados y solo pensamos en nuestra vecina Lourdes»
  9. 9

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  10. 10

    El crimen de Prado Negro, hora a hora: un disparo, un secuestro y una madrugada de tensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local de Granada busca al autor de una nueva pintada en la muralla Alberzana

La Policía Local de Granada busca al autor de una nueva pintada en la muralla Alberzana