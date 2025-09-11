La Policía Local de Granada busca al autor de una nueva pintada en la muralla Alberzana

La muralla Alberzana de Granada ha sido, otra vez, blanco de los grafiteros. La construcción del siglo XI, ubicada en la carretera de Murcia, ha ... amanecido con una nueva pintada que se suma a las que ya ha sufrido en meses anteriores.

Los hechos han obligado a actuar a la Policía Local de Granada, que ha abierto una investigación para tratar de localizar al autor de la pintada. Una unidad especializada en peritaje ha analizado el trazo, que coincide con otros grafitis que hay en distintas zonas de la ciudad, por lo que los agentes tratan de dar con el responsable, según informan fuentes policiales a IDEAL.

El responsable de plasmar su firma en este elemento patrimonial, declarado Bien de Interés Cultural, se enfrenta un delito contra el patrimonio, además de otros a los que se podría enfrentar por su reincidencia.

La muralla de la Alberzana se encuentra en la lista roja del patrimonio por su deterioro y este tipo de pintadas se repiten desde hace años. Mientras tanto, la ciudad espera la instalación de diecinueve nuevas cámaras que ya aprobó la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que el Ayuntamiento pondrá en los próximos meses en diferentes puntos del Albaicín y del centro de Granada. Una de esas cámaras se ubicará en el carril de la muralla Alberzana para evitar este tipo de pintadas.