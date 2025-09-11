La Policía Local de Granada busca al autor de una nueva pintada en la muralla Alberzana
El responsable de plasmar su firma en este elemento patrimonial, declarado Bien de Interés Cultural, se enfrenta un delito contra el patrimonio
Granada
Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:23
La muralla Alberzana de Granada ha sido, otra vez, blanco de los grafiteros. La construcción del siglo XI, ubicada en la carretera de Murcia, ha ... amanecido con una nueva pintada que se suma a las que ya ha sufrido en meses anteriores.
Los hechos han obligado a actuar a la Policía Local de Granada, que ha abierto una investigación para tratar de localizar al autor de la pintada. Una unidad especializada en peritaje ha analizado el trazo, que coincide con otros grafitis que hay en distintas zonas de la ciudad, por lo que los agentes tratan de dar con el responsable, según informan fuentes policiales a IDEAL.
El responsable de plasmar su firma en este elemento patrimonial, declarado Bien de Interés Cultural, se enfrenta un delito contra el patrimonio, además de otros a los que se podría enfrentar por su reincidencia.
La muralla de la Alberzana se encuentra en la lista roja del patrimonio por su deterioro y este tipo de pintadas se repiten desde hace años. Mientras tanto, la ciudad espera la instalación de diecinueve nuevas cámaras que ya aprobó la Comisión de Garantías de Videovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que el Ayuntamiento pondrá en los próximos meses en diferentes puntos del Albaicín y del centro de Granada. Una de esas cámaras se ubicará en el carril de la muralla Alberzana para evitar este tipo de pintadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.