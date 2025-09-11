Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Columna de agua generada en Emperatirz Eugenia.

Columna de agua generada en Emperatirz Eugenia. IDEAL

El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros

Los operarios han arreglado la junta de la canalización y han restablecido el abastecimiento a los pocos minutos

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:05

La imagen recordaba a los géiser ​​que se producen por el agua caliente termal y el vapor en suspensión. Pero no ha sido en Islandia. ... Ha ocurrido en Granada, en pleno centro de la ciudad. Una columna de agua de varios metros de altura ha sorprendido a vecinos y viandantes de la calle Emperatriz Eugenia en la tarde de este jueves. El agua llegaba hasta el cuarto piso de los edificios de la zona, en el tramo en el que se realizan obras de mejora de la vía.

