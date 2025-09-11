El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
Los operarios han arreglado la junta de la canalización y han restablecido el abastecimiento a los pocos minutos
Granada
Jueves, 11 de septiembre 2025, 19:05
La imagen recordaba a los géiser que se producen por el agua caliente termal y el vapor en suspensión. Pero no ha sido en Islandia. ... Ha ocurrido en Granada, en pleno centro de la ciudad. Una columna de agua de varios metros de altura ha sorprendido a vecinos y viandantes de la calle Emperatriz Eugenia en la tarde de este jueves. El agua llegaba hasta el cuarto piso de los edificios de la zona, en el tramo en el que se realizan obras de mejora de la vía.
Según han indicado a IDEAL fuentes municipales, el agua a presión ha saltado de una tubería debido al mal estado que presentaba una junta que une dos tramos. Los operarios que realizan las obras en esta vía han cortado el suministro de agua en la zona y han arreglado el incidente a los minutos. La llamativa imagen ha quedado en un susto y no ha habido que lamentar heridos ni daños materiales.
Los trabajos de remodelación en esta céntrica calle se desarrollan desde hace varios meses. El pasado día 4 de septiembre, abrió al tráfico el primer tramos de la vía. Se espera que para octubre se abra una segunda zona, donde se desarrollarán estos mismos trabajos, entre Trajano y Melchor Almagro.
