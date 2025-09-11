Varios heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús Testigos aseguran que la rotonda está bloqueada y hay problemas de tráfico en la zona

Sandra Palacios Granada Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:41 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

El metro de Granada ha colisionado con un autobús en la rotonda del PTS minutos antes de las 14 horas y ha descarrilado, según ha confirmado el 112 a este periódico. El suceso se ha producido en la Avenida del Conocimiento, en el término municipal de Armilla, dejando varios heridos.

Los servicios de emergencias hablan de un herido leve mientras fuentes municipales de Armilla elevan los heridos a seis. 112 afirma que una ambulancia se ha desplazado hasta la zona para atender a una persona que se encontraba dentro de un vagón, consciente, pero con dolores.

Testigos aseguran que la rotonda está bloqueada y hay problemas de tráfico en la zona.

Por su parte, Metro de Granada ha informado en redes sociales que tras la incidencia, «se establecen servicios parciales entre Albolote y Nuevo Los Cármenes».