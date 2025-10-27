La Policía Local estrena oficina móvil en los barrios de Granada

Como un despacho, pero sin ventanas. Así es la nueva oficina móvil que la Policía Local de Granada ha estrenado este lunes en la confluencia ... de la avenida de la Constitución y Doctor Olóriz para resolver las dudas de los vecinos de Pajaritos e informar de los servicios a disposición de la ciudadanía.

La iniciativa ha sido saludada por el primer teniente de alcalde y portavoz municipal, Jorge Saavedra, quien se ha encargado de presentarla a representantes de los colectivos del barrio junto a los ediles de Protección Ciudadana, Ana Agudo; de Participación, Francis Almohalla, y de Limpieza, Ana Sánchez Requena, así como el nuevo jefe de la Policía Local, Rafael Domingo, y otros mandos del cuerpo.

Según ha detallado el responsable, con la puesta en marcha de esta iniciativa «queremos que los vecinos sientan que la Policía Local está realmente a su lado, escuchando y resolviendo los problemas cotidianos de cada barrio». Esta idea se asienta, como ha indicado, en la idea de que la seguridad «no solo se mide en número de intervenciones, sino en la confianza que genera entre los vecinos un cuerpo cercano, visible y accesible». Así, la idea es que la oficina móvil, como ha hecho este lunes, se despliegue por zonas especialmente concurridas de cada uno de los distritos.

Las ubicaciones están ya previstas. Son Mirador de San Nicolás, Plaza Larga y Plaza Nueva en Albaicín; Avenida de la Constitución, Plaza de Toros, López Neyra, Joaquina Eguaras, Cristóbal de Morales, Andaluces y Caleta en Beiro; Plaza de la Universidad, San Juan de Dios, Campo del Príncipe y Mariana de Pineda en Centro, y Sagrada Familia, Arzobispo Guerrero, Encina, Plaza del Tabaco, Camino de Granada, Avenida de Maracena y Virgilio en Chana.

En Genil, se ubicará en Cervantes, Torre de la Pólvora, Carlos V, Javier Tortosa y Odesa. En Norte, será en Rey Badis, María Maeztu y Parque 28 de diciembre. En Ronda, en Camino de Ronda y el cruce de Neptuno con Arabial. Finalmente, en el Zaidín, los puntos escogidos son Andrés Segovia, Fontiveros, Dílar y Cádiz.

Como ha contado Saavedra, la idea es que funcione una vez a la semana durante dos horas, da tal forma que todos los barrios hayan sido visitados por la Policía Local en los siguientes dos meses.

Información y seguimiento

La oficina, como ha podido comprobar este periódico, estará ocupada por un oficial mando, así como dos agentes de atención ciudadana y efectivos de secciones como Tráfico y Patrulla de Barrio. Se pretende con esta distribución que los policías puedan facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios que efectúa el cuerpo.

El objetivo es que los vecinos puedan ser atendidos de manera personalizada por los agentes, que podrán hacer seguimiento a problemas concretos del barrios, además de atender todo tipo de incidencias, especialmente aquellas vinculadas al tráfico, vandalismo o incumplimientos de las zonas de ocio. Los agentes también aportarán información sobre limpieza viaria y residuos, recordando los castigos que hay ya previstos en las ordenanzas municipales para esta cuestión.

Saavedra ha confirmado que se elaborará un registro de incidencias por barrio y se dará traslado a la jefatura del cuerpo para su seguimiento.