Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Policía Local estrena oficina móvil en los barrios de Granada

El dispositivo se desplegará una vez por semana en puntos de gran concurrencia para resolver dudas y atender a los vecinos

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 13:08

Comenta

Como un despacho, pero sin ventanas. Así es la nueva oficina móvil que la Policía Local de Granada ha estrenado este lunes en la confluencia ... de la avenida de la Constitución y Doctor Olóriz para resolver las dudas de los vecinos de Pajaritos e informar de los servicios a disposición de la ciudadanía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  6. 6 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  7. 7 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas
  8. 8 Los municipios en los que se sintió el terremoto este domingo en Granada
  9. 9 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  10. 10

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Policía Local estrena oficina móvil en los barrios de Granada

La Policía Local estrena oficina móvil en los barrios de Granada