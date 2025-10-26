Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico El dispositivo, que actuará bajo la dirección de un agente, forma parte de un piloto para impulsar «soluciones innovadoras» en materia de seguridad

Granada contará en los próximos meses con un robot policial que ayudará a los efectivos a controlar el tráfico. La adquisición, como han confirmado desde el gobierno local a este periódico, forma parte de las medidas integradas en el proyecto G-Move, un programa con el que el Ayuntamiento de la capital pretende implementar diferentes soluciones innovadoras en campos como la seguridad vial.

Según han trasladado desde el equipo de gobierno, la adquisición del robot se enmarca en el interés de la ciudad por avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al servicio de la ciudadanía y entrará en acción como parte de una prueba piloto con la que se pretende «experimentar e impulsar soluciones innovadoras que nos ayuden a gestionar los servicios públicos de forma más ágil y eficaz».

El dispositivo es un robot policial tipo humanoide al estilo de los que ya se emplean en China en tareas de control del tráfico. El sistema empleará inteligencia artificial, lo que le permitirá aprender de aquello que experimente. Como han resaltado, no actuará de forma autónoma ni sustituirá a ningún efectivo policial, sino que complementará a las unidades que se desplieguen para realizar estas tareas. De hecho, intervendrá bajo la dirección y supervisión del personal municipal en todo momento.

A corto plazo, según la información remitida por el equipo de gobierno, las tareas a desempeñar estarán vinculadas a servicios ciudadanos, algunos en el ámbito turístico y cultural. A medio plazo, sin embargo, esta herramienta podrá tener aplicación también en la regulación de la movilidad y no se descarta su participación en tareas de gestión de la limpieza u otros ámbitos.

El edil de Innovación, Vito Episcopo, ha asegurado a IDEAL que, con esta adquisición, «Granada quiere ser un laboratorio urbano de innovación y este proyecto es un paso más en esta dirección».

Diagnóstico

La incorporación del robot llega después de que el pasado mes de marzo el Ayuntamiento elevara una consulta al mercado con el objetivo de implantar un sistema inteligente de regulación del tráfico. De acuerdo al expediente, el Consistorio identificó la necesidad de una solución ante las limitaciones existentes en relación con la seguridad vial, dificultades como la exposición de los agentes de tráfico a situaciones de riesgo, la falta de un sistema proactivo o la dependencia de la intervención manual.

En ese momento, el área de Innovación, que encabeza Vito Epíscopo, planteó la posibilidad de introducir mejoras que permitieran incorporar tecnologías disruptivas como la IA basada en el análisis predictivo, los sistemas de detección en tiempo real, el 'blockchain' o los algoritmos de aprendizaje federado, un sistema que no requiere la transferencia de datos sensibles y optimiza la privacidad.

Bajo estas premisas, se solicitó al mercado el diseño de semáforos inteligentes adaptativos que tengan capacidad para ajustar su tiempo de ciclo en función del flujo de vehículos, las condiciones de visibilidad o la presencia de peatones. También se propuso la remisión de soluciones para introducir proyecciones lumínicas en la calzada para marcar carriles y asegurar trayectorias seguras.

El robot adquirido también aparecía ya entonces en el planteamiento, una solución que estaba llamada a complementar a los agentes en sus acciones en intersecciones de alto riesgo para alertar a conductores y guiar el tráfico de manera segura.