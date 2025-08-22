¿Tienen poder disuasorio las cámaras del Albaicín? El Ayuntamiento de Granada asegura que sí «a la vez que permite mantener una vigilancia permanente»

Es la gran pregunta. ¿Para qué sirven las cámaras colocadas en el Albaicín?A la vista de los resultados, parece que capacidad para persuadir no tienen mucha. Quizá, sencillamente, porque pasan desapercibidas. Porque no se informa de que en esos espacios hay instalada tecnología de control.

La cuestión es que, según el Ayuntamiento, el circuito de vídeo está conectado con la Jefatura de la Policía Local, que cuenta con un visionado directo por parte de los operadores de la Central de Coordinación. Las imágenes se graban y pueden ser cedidas a las autoridades competentes para valorar si se trata de una infracción administrativa o penal.

Ampliar Imagen lamentable del Arco de las Pesas, lleno de pintadas. JORGE PASTOR

«Este sistema –aseguran desde el Ayuntamiento– ejerce una acción disuasoria, a la vez que permite mantener una vigilancia permanente, logrando en varias ocasiones visualizar en tiempo real la realización de pintadas y transmitiendo los datos a los agentes de la Policía Local que patrullan por las calles». De esta forma, afirman desde el consistorio granadino, se ha logrado identificar y proponer sanciones a los vándalos.

«Actualmente –recuerdan– se encuentra en marcha un proceso administrativo para poner este tipo de dispositivos en las zonas más sensibles del distrito Centro». «También se ha establecido un protocolo de seguimiento para los espacios especialmente sensibles a través de efectivos de la Policía Local uniformados o de paisano, con especial incidencia en el Centro y el Albaicín, que es donde estadísticamente se registra una mayor vandalización del patrimonio», comentan.

Y es que bienes como el Arco de las Pesas o el de Elvira son objetivo de los desaprensivos. Las inscripciones y frasecitas, realizadas muchas veces por turistas, tienen un preocupante efecto llamada que multiplica los pintarrajos de la noche a la mañana.