Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pintadas por doquier en el Arco de las Pesas. JORGE PASTOR

¿Tienen poder disuasorio las cámaras del Albaicín?

El Ayuntamiento de Granada asegura que sí «a la vez que permite mantener una vigilancia permanente»

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:21

Es la gran pregunta. ¿Para qué sirven las cámaras colocadas en el Albaicín?A la vista de los resultados, parece que capacidad para persuadir no tienen mucha. Quizá, sencillamente, porque pasan desapercibidas. Porque no se informa de que en esos espacios hay instalada tecnología de control.

MÁS INFORMACIÓN

La cuestión es que, según el Ayuntamiento, el circuito de vídeo está conectado con la Jefatura de la Policía Local, que cuenta con un visionado directo por parte de los operadores de la Central de Coordinación. Las imágenes se graban y pueden ser cedidas a las autoridades competentes para valorar si se trata de una infracción administrativa o penal.

Imagen lamentable del Arco de las Pesas, lleno de pintadas. JORGE PASTOR

«Este sistema –aseguran desde el Ayuntamiento– ejerce una acción disuasoria, a la vez que permite mantener una vigilancia permanente, logrando en varias ocasiones visualizar en tiempo real la realización de pintadas y transmitiendo los datos a los agentes de la Policía Local que patrullan por las calles». De esta forma, afirman desde el consistorio granadino, se ha logrado identificar y proponer sanciones a los vándalos.

Newsletter

«Actualmente –recuerdan– se encuentra en marcha un proceso administrativo para poner este tipo de dispositivos en las zonas más sensibles del distrito Centro». «También se ha establecido un protocolo de seguimiento para los espacios especialmente sensibles a través de efectivos de la Policía Local uniformados o de paisano, con especial incidencia en el Centro y el Albaicín, que es donde estadísticamente se registra una mayor vandalización del patrimonio», comentan.

Y es que bienes como el Arco de las Pesas o el de Elvira son objetivo de los desaprensivos. Las inscripciones y frasecitas, realizadas muchas veces por turistas, tienen un preocupante efecto llamada que multiplica los pintarrajos de la noche a la mañana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  3. 3

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  4. 4

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  5. 5

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  6. 6

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés
  7. 7 «Asombro y emoción» en los bañistas de Torrenueva por un delfín cerca de la orilla
  8. 8 El arriero granadino de 97 años que fue estraperlista de la posguerra en la Alpujarra
  9. 9 El mirador más alto y con mejores vistas de la península se encuentra en Granada
  10. 10 El SEPE oferta más de 2.000 puestos para trabajar de administrativo sin necesidad de saber inglés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Tienen poder disuasorio las cámaras del Albaicín?

¿Tienen poder disuasorio las cámaras del Albaicín?