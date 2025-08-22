El Arco de las Pesas, repleto de pintadas, lucirá como nuevo en septiembre La emblemática puerta del Albaicín, construida en el siglo XI, ofrece una imagen penosa para vecinos y turistas al estar completamente vandalizada

Inscripciones y rayajos con espray en una de las dos entradas del Arco de las Pesas.

Jorge Pastor Granada Viernes, 22 de agosto 2025, 23:21 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

Atravesar el Arco de las Pesas, construido por los ziríes en el Albaicín en el siglo XI, debería ser una experiencia maravillosa. Por su significado, por su historia y porque está considerada una de las primeras puertas de recodo de la arquitectura hispano musulmana. Pero no. Es todo lo contrario. Hoy día está completamente vandalizada. No hay un centímetro cuadrado de sus milenarios muros que no tenga una de esas frasecitas que dejan los visitantes a modo de 'recuerdo' de su paso entrañable por la ciudad de la Alhambra y por un barrio, el Albaicín, que no olvidemos que goza de los máximos niveles de protección al estar declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

En los últimos dos meses han aparecido nuevas inscripciones y nuevos rayajos. Unos hechos que han sido denunciados por los albaicineros y por guías como Juana Biedma, de Visitart Granada. Y un hecho que va a tener respuesta del Ayuntamiento. La concejala de Limpieza, Ana Sánchez, ha asegurado que la intervención en el Arco de las Pesas se producirá en septiembre –no especifica ningún día ni ninguna fecha aproximada–.

Pintadas, pintadas y más pintadas. JORGE PASTOR

«Estamos desarrollando el borrado diario en edificios de titularidad municipal y en espacios públicos», manifiesta. Y recuerda que desde junio, gracias al acuerdo alcanzado con la Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía, el consistorio granadino ya puede actuar de oficio en entornos de Bienes de Interés Cultural (BIC) sin necesidad de solicitar un permiso específico para cada actuación. «El nuevo contrato de limpieza ya firmado –agrega– fortalece con una brigada este servicio ordinario, dando prioridad al patrimonio».

Newsletter

Hay faena por delante.No hablamos tan solo del Arco de las Pesas, sino también, por ejemplo, del emblemático Arco de Elvira, que presenta una imagen deplorable. No hay más que darse una vuelta por el Albaicín y el casco histórico para comprobar que el problema de los grafitis no es menor –ojo, no confundir con murales realizados por artistas urbanos de Granada, algunos de fama internacional–.

Las claves Proliferación El Arco de las Pesas está lleno de pintadas. Guías turísticos y vecinos advierten de que muchas han aparecido en las últimas semanas.

Autorización El Ayuntamiento está facultado para actuar de oficio tras la firma de un permiso genérico firmado por la Comisión de Patrimonio de la Junta, que hasta ahora tenía que realizar autorizaciones específicas.

La autorización genérica concedida por la Delegación de Cultura faculta al Ayuntamiento a limpiar las paredes de bienes como el Arco de las Pesas.Para ello se realizó un estudio de cómo eran los paramentos de todos los BIC del Albaicín y cómo había que abordar su higienización sin producir ningún tipo de daño. Fruto de ello, ya se ha encalado en alguna ocasión la iglesia de San Nicolás o fachadas de la Cuesta de San Gregorio también repletas de declaraciones de amor.Un auténtico asco.

Ampliar Las pintadas proliferan por todos los muros. JORGE PASTOR

Colectivos ciudadanos, como la Asociación de Vecinos del Albaicín, han reiterado la necesidad de una mayor vigilancia policial en el Albaicín, que está completamente turistificado. Según la edil de Seguridad, Ana Agudo, «en el primer semestre de 2025 se han llevado a cabo numerosas acciones policiales para evitar o denunciar las infracciones administrativas y penales relacionadas con pintadas en los inmuebles». Con especial atención, agrega, a los catalogados en el entorno protegido como Patrimonio Mundial.

Ampliar Una imagen deplorable. JORGE PASTOR

Más allá de la acción de las patrullas operativas, la unidad especializada en investigación ha abierto un total de 58 expedientes en los seis primeros meses de este 2025, según las estadísticas facilitadas por el propio Ayuntamiento de Granada. Todo ello se ha saldado con un total de treinta y tres personas identificadas, catorce denunciadas y seis detenidas.

El punto de inflexión fue, sin lugar a dudas, la aparición el pasado 9 de mayo de veinte pintarrajos en todo el perímetro del recinto monumental de la Alhambra.

Temas

Granada

Albaicín

Unesco

Turistas