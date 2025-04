Los pisos se venden más rápido que nunca en Granada capital pese a la subida de precio

El ejemplo es de esta misma semana. Una inmobiliaria saca a la venta un nuevo piso en la calle Profesor Sainz Cantero, en la capital ... granadina. En apenas horas tienen tal aluvión de interesados en ver el inmueble que hay que establecer un orden de cola. A la segunda visita el piso se queda reservado con una pequeña rebaja sobre el precio de salida, pero al ver que se le escapaba, el tercero de la lista sube la apuesta y ofrece el precio inicial que pedía el dueño, lo que ahora obliga a los segundos a volver a negociar. Y todo en cuestión de días. El desequilibrio entre la oferta de viviendas y el aumento de la demanda hace que la capital granadina viva una auténtica fiebre inmobiliaria con pisos que vuelan. El fenómeno que se reproduce también en otras ciudades del país lo conocen bien los profesionales del mercado inmobiliario, a los que está imponiendo un ritmo frenético de trabajo. A lo vez lo sufren la legión de potenciales compradores que, por más que lo intentan, no encuentran la vivienda con la que sueñan.

El día a día que relatan las inmobiliarias es el de una demanda disparada, operaciones de compraventa que se cierran a la carrera y precios de vivienda por las nubes. Las cifras lo constatan. El primer factor del cóctel es el aumento de la demanda, incentivado por el acceso a la financiación y el abaratamiento de las hipotecas. Según una encuesta del servicio de estudios de la inmobiliaria Fotocasa publicado en febrero de este año, casi uno de cada cuatro andaluces (23%) han iniciado la búsqueda activa de vivienda animados por las rebajas en las condiciones de las hipotecas y un 9% de los encuestados han adquirido un inmueble a raíz del descenso de los tipos de interés. El mercado andaluz, según Fotocasa Research, es el que más se ha reactivado de toda España.

En el caso de Granada, el incremento de gente buscando vivienda para comprar choca de forma frontal con el descenso de la oferta. Según las cifras que aportan desde el portal Idealista a IDEAL, la capital cerró 2024 con 13.770 viviendas a la venta, un 20% menos que un año antes. La reducción es del 36% si se compara con lo que había en los escaparates en 2022. El resultado del cóctel —la escasa oferta combinada con una fuerte demanda— provoca que las contadas viviendas que salen al mercado duren lo que un caramelo en la puerta de un colegio. La especial casuística de la ciudad, con pisos turístico y de estudiantes que reducen la oferta de alquiler y venta para el mercado tradicional, agrava el problema.

Las viviendas se están vendiendo más rápido que nunca en todo el territorio nacional. Concretamente, según el XL Informe sobre el mercado de la vivienda del Grupo Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF), en 2024 el tiempo medio para cerrar una operación de compraventa cayó a 73 días, la menor cifra de la serie histórica que empezó en 2017. En el caso concreto de la capital granadina, el periodo medio que está un piso a la venta es de 92 días, también el más bajo que nunca. Lo que dicen los profesionales sobre el terreno, no obstante, es que esa media está influida por los pisos que no están en precio, cuyos dueños no se bajan del burro, por lo que su venta se eterniza.

«Ahora mismo, el piso que está en precio no dura a la venta ni 24 horas» Chema Martínez Inmobiliaria Torres

«Ahora mismo, lo que está en precio se vende en 24 horas», sentencia de forma tajante el experto agente de la propiedad, Chema Martínez, de Inmobiliaria Torres. La velocidad a la que se adquieren las casas es un síntoma claro de la fiebre inmobiliaria que recorre el país por el repunte de la demanda que, el mismo informe de la cátedra Tecnocasa de la Pompeu Fabra, cifra en un 40%.

«Aunque la reducción de la oferta de viviendas a la venta en Granada no está siendo tan rápida ni agresiva como la reducción de la oferta para el alquiler, la realidad es que ha entrado una bolsa muy importante de demanda que quiere comprar porque puede conseguir la financiación, lo que sumado a la menor oferta está tensionando cada vez más el mercado», analiza Beñat del Coso, responsable de Comunicación de Idealista.

«Ha entrado una gran bolsa de compradores que tiene financiación y está tensionando el mercado» Beñat del Coso Idealista

Desde la asociación que aglutina a las inmobiliarias granadinas respaldan este análisis. «Hay auténtica desesperación para encontrar vivienda de alquiler y como no la encuentran y además los alquileres están más caros que nunca, la gente hace cálculos y piensa que por ese precio paga una letra, que le sale igual o más barata. Hay muchísimos compradores porque no pueden ser arrendatarios», esgrime el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Granada, Ángel Muñoz, propietario de Viviendas y Locales Granada.

«Los propietarios piden valoraciones muy altas, pero al final alguien se lo paga, así sigue la rueda» Ángel Muñoz Presidente Asociación de Inmobiliarias

Y en este escenario y con la dinámica actual, lo que vaticinan los expertos del sector es que van a seguir subiendo los precios, que ya están en máximos históricos.

En el caso de Granada capital, según Idealista, los precios medios de las viviendas a la venta se han incrementado un 14% en el último año y durante, 2024, por primera vez se superaron los niveles de los ejercicios de la burbuja inmobiliaria. En el distrito Centro, el metro cuadrado cotiza ahora mismo, según el mismo portal, a 2.500 euros y en algunos barrios como el Realejo, la medida de las viviendas a la venta es aún superior (2.760 euros por metro).

«Los propietarios te piden valoraciones generosas, por más que los profesionales tratamos de imponer lógica y de que se ajusten a los precios de mercado. Te piden que pruebes con un 10% más y a los que nos dedicamos a esto nos cuesta mucho trabajo, porque no quiero perder ni el tiempo, ni mi imagen ni el cliente. Pero les dices que no y al final lo pone él a la venta y llega alguien y se lo paga. Pues es la rueda de hámster...», observa el presidente de la Asociación de Inmobiliarias. Sabe bien que el mercado inmobiliario se mueve por ciclos y ahora mismo es el vendedor es el que tiene la sartén por el mango.