«Se están comprando pisos sin verlos»

«Ayer por la tarde salió a la venta un precio en Villarejo de un cliente nuestro habitual. El señor tiene los pies en la ... tierra, lo que es raro ahora mismo, y pide un precio ajustado. El anuncio se puso a las ocho de la tarde y en horas teníamos ya treinta solicitudes. Hemos tenido que quitar el anuncio para poder atenderlos y que no se haga más cola». Lo cuenta el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Granada, Ángel Muñoz.

La desesperación de las familias que buscan vivienda es tal, que se están dando casos inéditos, como comprar viviendas sin verlas. «Cuando salta un nuevo piso en los portales y eres el décimo, sabes que de los otros nueve que lo van a ver antes uno lo va a comprar, así que se están reservando pisos sin verlos y se juegan perder la entrada», relata el agente de Inmobiliaria Torres Chema Martínez. Las viviendas con tres dormitorios y dos baños tienen una demanda «brutal», tanto de segunda mano como de obra nueva. «Estamos comercializando una promoción de obra nueva en Camino de Ronda y el 90% de los pisos se han vendido en menos de un mes», apunta Martínez.

Desde la Inmobiliaria CyG, Susana Alvarado constata que la demanda está disparada. «Los alquileres están carísimos por lo que muchos jóvenes se plantean comprar. Nos faltan pisos. En zonas como el PTS vendes uno, pero si tuvieras tres los venderías los tres», esgrime.

La falta de materia prima también pone en apuros a las inmobiliarias en estos momentos, aunque los profesionales del sector coinciden en que en Granad ano hay guerra entre inmobiliarias. «Entre los asociados somos competencia pero tenemos unas normas y un estilo que que cumplimos», asegura el presidente de la Asociación de Inmobiliarias. Es más, en estos tiempos revueltos, Ángel Muñoz, cree que hay que poner, más que nunca en valor el trabajo de los auténticos profesionales.

«No es visitar el piso, nuestro trabajo empieza muchísimo antes, con aspectos legales, urbanísticos y continúa mucho después. Los profesionales buenos damos confianza y seguridad, esto no son zapatos que si no te gustan vas y los cambias», recuerda. Localizar las contadas ofertas que salen al mercado no es sencillo. El boca a boca, las referencias de clientes a quienes les han vendido bien un piso siguen siendo fundamentales en un sector que, sin embargo, también ha evolucionado con avanzadas técnicas de marketing digital y análisis de datos. «Todos los inmobiliarios tenemos que ser ya influencers, estamos en Tik Tok y las demás redes y nos apoyamos mucho en la tecnología y las plataformas específicas para los vendedores, pero al final la mejor forma de captar viviendas es que confíen en ti porque les das seguridad», concluye Muñoz.