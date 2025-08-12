La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor

En la piscina de Albolote se han llevado una grata sorpresa. «Hoy no tenéis que pagar, hoy es gratis», comentan en la entrada. La alerta ... naranja por altas temperaturas sigue en la ciudad y, desde el ayuntamiento del municipio, han tomado medidas para mitigar los estragos del calor. «Es la tercera vez que lo hacemos en este verano», asegura Juan de Dios Ruíz, jefe de servicios del área de deportes.

Los empadronados tienen la entrada gratuita, hasta llenar el aforo de 523 personas, desde el martes al jueves de esta misma semana, medida que ya se repitió la semana anterior desde el miércoles al viernes. Normalmente, el acceso a la piscina para estos usuarios cuesta tres euros, si son menores de 14 años, o cuatro euros y medio en el caso de los adultos. «Pues nos hemos ahorrado un día más. Solo me quedaban dos baños en el bono y ahora, podré venir más veces», señala una señora mientras disfruta en el agua junto a sus amigas.

Ellas han llegado a las 11.15 horas, 15 minutos antes de la apertura, y confiesan que se van a las 20.30 horas, que es cuando cierra entre semana. «Somos las primeras en llegar y las últimas en irnos. Hemos traído nuestras cartas, la comida, el café, la merienda…», enumeran con alegría, como si los 36 grados que marcan los termómetros a las 13.00 horas no afectaran. «Aquí estamos muy fresquitas», añaden.

Las temperaturas llegan a alcanzar los 41 grados y, por ello, Raquel y su hija escapan de los ventiladores de su casa para refugiarse en la piscina del pueblo. «Me levanto muy temprano para trabajar y así poder venir con mi hija», añade mientras señala la mochila donde trae su ordenador para teletrabajar. Su hija Raquel, de nueve años, desaparece por momentos. Lleva todo el verano acudiendo a la piscina, está como en casa y tratar de buscarla fuera del agua es tiempo perdido. «Me encanta bucear», explica. Además, salta sin parar y salpica en un ambiente donde las gotas frías e inesperadas no son molestas.

La mayoría son vecinos, se conocen entre ellos y agradecen enormemente la gratuidad. «Está muy bien, aunque el precio normal es bajo, hay personas que tampoco pueden permitírselo y, al final, es un alivio para ellos», comenta Raquel mientras observa a su hija. La jornada apenas acaba de comenzar y el aforo comienza a subir. «Se suele llenar», dice Ingrid Pérez, concejala del Ayuntamiento. Las altas temperaturas que pesan sobre la ciudad se quedan en la puerta de estas instalaciones porque, en la piscina municipal de Albolote, la ola de calor parece tener la entrada prohibida.