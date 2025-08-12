Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de niños se lanza a la piscina en Albolote. Ariel C. Rojas

La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor

El Ayuntamiento de Albolote permite el acceso gratuito a la piscina para los empadronados cada vez que hay alertas por altas temperaturas

Leticia M. Cano

Martes, 12 de agosto 2025, 23:48

En la piscina de Albolote se han llevado una grata sorpresa. «Hoy no tenéis que pagar, hoy es gratis», comentan en la entrada. La alerta ... naranja por altas temperaturas sigue en la ciudad y, desde el ayuntamiento del municipio, han tomado medidas para mitigar los estragos del calor. «Es la tercera vez que lo hacemos en este verano», asegura Juan de Dios Ruíz, jefe de servicios del área de deportes.

