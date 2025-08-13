La única piscina de olas abierta al público en la que se puede practicar surf en Andalucía Se trata de una instalación de 14 metros de ancho por 65 de largo que generará olas básicas perfectas para iniciarse en el surf, incluido el adaptado

Una piscina abierta al público con una ola continua para poder aprender a surfear o perfeccionar la ténica. Eso es lo que se proyecta en el Puerto de Santa María. El municipio gaditano está a punto de estrenar la primera piscina de ola continua abierta al público del país. Se trata de una instalación de 14 metros de ancho por 65 de largo que generará olas básicas perfectas para iniciarse en el surf, incluido el adaptado, y otras disciplinas como el bodyboard.

Según los responsables del ayuntamiento portuense, la tecnología instalada creará olas predecibles y estables, ideales para quienes dan sus primeros pasos sobre la tabla. Además, se ha pensado en el surf adaptado: el vaso tendrá accesos específicos y personal formado para acompañar a deportistas con discapacidad. «Queremos que todo el mundo pueda disfrutar del surf en igualdad de condiciones», subrayó uno de los promotores, Borja Romero.

La lista anterior resume las disciplinas que podrán practicarse desde el primer día, un abanico pensado para atraer a deportistas de todas las edades. Asimismo, el proyecto, gestado íntegramente en la ciudad durante los últimos 15 años, se desarrolla en dos etapas. La primera, ya en construcción, incluye la piscina de olas, un skatepark cubierto y zonas ajardinadas. La segunda añadirá una tienda especializada para equipar a usuarios y visitantes.

El alcalde del Puerto de Santa María, Germán Beardo, asegura que la piscina convertirá a la localidad en «polo de atracción deportiva» al tiempo que impulsa la economía local. Gracias a un diseño eficiente, hasta cien veces más barato de construir y mantener que otros complejos similares, se minimizan los costes y se maximiza la sostenibilidad.

Apunta el regidor que la futura tienda y el flujo de visitantes previstos dinamizarán el comercio de la zona, mientras que el surf adaptado reforzará la imagen inclusiva de la ciudad. Por otro lado, escuelas, clubes y hoteles ya estudian acuerdos para ofertar paquetes combinados de clases y alojamiento, lo que prolongará las estancias medias en la Bahía de Cádiz.