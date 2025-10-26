Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agentes de la UIP de la Policía Nacional llevándose detenido a uno de los miembros del 'coro 717'. IDEAL

Piden entre siete y trece años de cárcel para el violento grupo de trinitarios desmantelado en Granada

Las doce personas que fueron detenidas en 2024 están en libertad provisional; fue la primera vez que cayó una banda latina de este tipo en la provincia

Laura Velasco

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:48

Comenta

El grupo de los trinitarios, desmantelado en Granada el año pasado, está más cerca de ser juzgado. La Policía Nacional detuvo el año pasado a ... un total de doce miembros de esta banda, caracterizada por emplear una extrema violencia en la calle y financiarse a través de numerosas estafas informáticas, como el 'hijo en apuros' o los 'bizum inversos'. IDEAL ha accedido al escrito de acusación del fiscal, que pide penas de cárcel para los acusados de entre siete años y doce años y nueve meses de prisión por organización criminal, estafa informática y un delito continuado de fraude informático. Todos ellos se encuentran en la actualidad en libertad provisional. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada.

