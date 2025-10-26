Piden entre siete y trece años de cárcel para el violento grupo de trinitarios desmantelado en Granada

El grupo de los trinitarios, desmantelado en Granada el año pasado, está más cerca de ser juzgado. La Policía Nacional detuvo el año pasado a ... un total de doce miembros de esta banda, caracterizada por emplear una extrema violencia en la calle y financiarse a través de numerosas estafas informáticas, como el 'hijo en apuros' o los 'bizum inversos'. IDEAL ha accedido al escrito de acusación del fiscal, que pide penas de cárcel para los acusados de entre siete años y doce años y nueve meses de prisión por organización criminal, estafa informática y un delito continuado de fraude informático. Todos ellos se encuentran en la actualidad en libertad provisional. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 8 de Granada.

MÁS INFORMACIÓN Una peligrosa banda criminal con castigos para los desertores

Cabe recordar que el cabecilla de la banda tenía además una orden internacional de detención por ser el presunto autor de un homicidio en grado de tentativa cometido en 2023 en Granada, mientras que otro de ellos fue arrestado por apuñalar a un joven en Neptuno en diciembre de 2024, causas que serán juzgadas aparte.

En el punto de mira está el denominado 'coro 717', formado por dominicanos, senegaleses y españoles de origen dominicano, todos ellos integrados en los grupos juveniles violentos conocidos como trinitarios. Se trata de una agrupación local, una célula que cuenta con normas propias, rituales y jerarquía. Uno de los ritos de iniciación puede ser propinar palizas o robar, entre otros. Los detenidos hacían alarde de una extrema violencia en internet.

Tal y como desglosa el fiscal de forma minuciosa, aunque tienen establecidas cuotas mensuales (diferenciadas según el grado jerárquico de sus miembros), la principal forma de financiación la constituye la comisión de delitos. Los fundamentales son la comisión de robos con fuerza, violencia o intimidación, el tráfico de drogas y, en los últimos tiempos y de forma creciente, el fraude informático.

Destacan varias modalidades. La primera, la del 'hijo en apuros', por la cual las víctimas reciben un mensaje de su supuesto hijo que les comenta que ha cambiado de número de teléfono y necesita dinero. Las personas estafadas llegan a desembolsar miles de euros pensando que están ayudando a su familiar.

En segundo lugar, la banda se dedicaba al 'smishing', haciéndose pasar por una institución (como una entidad bancaria) para ponerse en contacto con las víctimas. Les solicitan información confidencial para robarles dinero con el pretexto de cancelar una compra errónea, por ejemplo. Por último, el 'coro 717' realizaba la estafa denominada 'man in the middle', que consiste en acceder al sistema de correo electrónico de un negocio que tiene que realizar un pago para cambiar el email o número de cuenta de destino y recibir el dinero de forma fraudulenta. Las víctimas de sus fechorías se encuentran por toda España.

Control desde Países Bajos

El creador de la banda y cabecilla de la misma controlaba el grupo desde Países Bajos, a donde huyó tras ser investigado en Granada por la presunta comisión de un delito de tentativa de homicidio en 2023 relacionado con las actividades del coro. El dinero obtenido con las actividades delictivas era canalizado a través de los lugartenientes hacia él.

Los acusados poseían y almacenaban en sus teléfonos móviles notas, capturas de pantalla y fotografías con datos bancarios y tarjetas de numerosas víctimas, los cuales empleaban para la comisión de fraudes informáticos. Igualmente, en los registros domiciliarios fueron halladas tarjetas bancarias.

El fiscal solicita diversas penas de cárcel para los acusados, mínimo de siete años y tres meses y máximo de doce años y nueve meses, en el caso del cabecilla. Los delitos de los que se les acusan son organización criminal, estafa informática y un delito continuado de fraude informático.