Una peligrosa banda criminal con castigos para los desertores
El 'coro 717', desmantelado el pasado año en Granada y a la espera de ser juzgado, primaba el sentido jerárquico y la obediencia
Granada
Domingo, 26 de octubre 2025, 23:45
El 'coro 717', desmantelado el pasado año en Granada, contaba con doce miembros que están pendientes de ser juzgados. Se trata de una peligrosa organización criminal dotada de líderes y estructuras de mando que mantienen el sentido jerárquico y la obediencia. Cada coro cuenta con tres cabezas (líder y lugartenientes) para mantener la estructura y disciplina de los miembros, que no superan los quince. Se valen para ello de un régimen de sanciones y castigos para los desertores.
Asimismo, usan collares, banderas o pañuelos, generalmente de color verde. También lemas y saludos ('Dios, Patria y Libertad' o 'Amor de Patria'), signos gestuales (como simbolizar con la mano una pistola) o tatuajes con las banderas de su país y números icónicos.