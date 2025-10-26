Una peligrosa banda criminal con castigos para los desertores El 'coro 717', desmantelado el pasado año en Granada y a la espera de ser juzgado, primaba el sentido jerárquico y la obediencia

Laura Velasco Granada Domingo, 26 de octubre 2025, 23:45

El 'coro 717', desmantelado el pasado año en Granada, contaba con doce miembros que están pendientes de ser juzgados. Se trata de una peligrosa organización criminal dotada de líderes y estructuras de mando que mantienen el sentido jerárquico y la obediencia. Cada coro cuenta con tres cabezas (líder y lugartenientes) para mantener la estructura y disciplina de los miembros, que no superan los quince. Se valen para ello de un régimen de sanciones y castigos para los desertores.

Asimismo, usan collares, banderas o pañuelos, generalmente de color verde. También lemas y saludos ('Dios, Patria y Libertad' o 'Amor de Patria'), signos gestuales (como simbolizar con la mano una pistola) o tatuajes con las banderas de su país y números icónicos.