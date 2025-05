Pide ayuda para subir a casa y lo hallan en el bar

«La gente nos preguntaba si estábamos en guerra»

El pasado lunes, la gente sentía, sobre todo, incertidumbre. El apagón no tenía explicación y tampoco podían consultar en los medios de comunicación qué estaba ocurriendo. Por eso, cuando se cruzaban con un policía, un guardia civil o un bombero, solían preguntarles por los motivos del apagón. «La gente nos preguntaba si estábamos en guerra, y nuestra labor era también apaciguarlos, pero no sabíamos cuándo iba a volver la luz. No teníamos ningún tipo de información», señala Julio Gómez, policía local de Granada que aquel día patrulló por la ciudad. Ángeles Cano, médico del 061, se pronuncia en la misma línea: «Sabíamos que estaban pasando cosas, pero no dónde, ni a quién. Fue angustioso».