Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la Policía Nacional inspeccionando el cuadro este viernes,

Agentes de la Policía Nacional inspeccionando el cuadro este viernes, Policía Nacional

El Picasso perdido fue hallado un mes después en el mismo bloque donde el dueño lo guardaba

Todo apunta a que se produjo un extravío durante el proceso de traslado, pero la brigada de Patrimonio Histórico mantiene abierta la investigación para confirmarlo

Laura Velasco y Juan Cano

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 16:12

Comenta

Una vez que la Policía Nacional ha confirmado que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso que estaba desaparecido, toca responder varias preguntas. La ... más obvia es quién lo tenía y dónde apareció. Fuentes conocedoras del tema explican a este medio que alguien dio el aviso de que el paquete estaba en el bloque donde el dueño de la obra la guardaba, hasta donde se había desplazado la empresa de transportes para embalar tanto esa como otras creaciones. Nunca llegó a subir a la furgoneta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 El obelisco de Motril se desploma durante su traslado al Camino de las Ventillas
  3. 3 Alertan desde Granada de una estafa por tu tarjeta sanitaria que afecta a toda España: «Elimínalo»
  4. 4 Mario, el granadino que pidió una C15 en La Revuelta, logra la furgoneta con Grison y Milanuncios
  5. 5 La ruta más otoñal de Granada entre castaños centenarios
  6. 6

    Hallan el paquete del Picasso perdido en Madrid y analizan si es el cuadro auténtico
  7. 7 «La creatina no solo es para deportistas, también es útil para personas mayores o gente con carga mental»
  8. 8 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  9. 9 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  10. 10 Aviso de Meteorología para Granada: el desplome de grados y la lluvia es inminente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Picasso perdido fue hallado un mes después en el mismo bloque donde el dueño lo guardaba