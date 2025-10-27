Pedro García Aguado: «Hay que hacer un pacto de Estado para acabar con el acoso escolar» El coach, presentador de televisión y ex waterpolista español sostiene que «hay un cambio de actitud del uso o abuso de sustancias, hacia el uso y abuso de tecnologías»

Andrea G. Parra Granada Lunes, 27 de octubre 2025, 23:40

Pedro García Aguado, coach, presentador de televisión y ex waterpolista español, y campeón mundial en 1998, participó este lunes en el I Congreso 'Educando en Valores' celebrado en Granada, atrayendo la atención de alumnos de más de veinte centros no solo con las fotos que se hizo con ellos, también con sus mensajes. En esta entrevista con IDEAL, repasa a algunas claves.

-Educar en valores ¿Cuáles son los fundamentales que hay que inculcar ahora a los jóvenes?

-Bueno, eso es relativo. Cada familia o cada chaval o cada chavala, puede elegir sus propios valores. Hay múltiples. En la actualidad, el valor que yo pondría es el de la paciencia. La paciencia, el respeto, la empatía y sobre todo saber manejar la frustración.

-Habla de recuperación de temas de drogadicción ¿En todos estos años de charlas con jóvenes, qué cambio de tendencia ha habido?

-Hay un cambio de actitud del uso o abuso de sustancias, hacia el uso y abuso de tecnologías. Ese es el cambio que veo. Y una clara diferencia, la dificultad que tienen en algunos casos para gestionar la frustración. Están viviendo en una inmediatez constante del deseo de satisfacción inmediato. Veo que les cuesta un poco más atender, pero no es una generalidad, es una parte porque hay otra que no tiene esos problemas. No me gusta generalizar. Y no a toda la juventud le pasa esto.

-¿Qué les dice en la conferencia, de cómo gestionarlo?

-El deporte enseña a que las cosas muchas veces no llegan cuando tú quieres. Está muy bien explicado en lo que llaman el principio de realidad. No van a llegar en el momento que queréis y muchas veces no van a ser ni de la forma que queráis. Eso no quiere decir que no te esfuerces, que no perseveres, pero es importante que entiendas –les dice- que el pellizco de la frustración lo vas a sentir y cómo lo venzas, eso puede tener unos resultados más positivos o más negativos.

«Hay que trabajar con las familias para que puedan acompañar mejor a estos chicos y chicas para evitar el acoso»

-En el tema del bullying ¿Qué les transmite?

-Esto mucha gente se enfada cuando lo digo. El comportamiento de un hijo o de una hija es el resultado de la educación o del acompañamiento que ha tenido por parte de sus padres. Hay muchos padres y muchas madres que, por sus circunstancias, lo hacen a su manera y esa manera en ocasiones provoca comportamientos como los que vemos. Lo que creo que se debe hacer es hablar con las familias, trabajar con las familias para que puedan acompañar mejor a estos chicos y chicas para evitar el acoso.

-¿Qué protocolos cree que deben potenciarse?

-Pienso que lo que se tenía que hacer es un protocolo unitario y no 19 protocolos (dos ciudades autónomas y 17 comunidades autónomas). Cada una tiene su protocolo contra el bullying. Y, hacer un pacto de Estado para acabar con el acoso escolar.

-¿Qué le cuenta el alumnado de por qué no denuncia el bullying o por qué no apoyan al acosado?

-Eso está estudiado, es el miedo. Mientras no me lo hagan a mí, yo me mantengo al margen. Entonces, cuando les hablas y dices (al alumnado) que haciendo eso te proteges, pero te conviertes en cómplice. Bueno, ya les remueve un poco más. Pero hay que entender que tienen miedo y hay que ayudarles a vencer ese miedo para denunciar. Aquí en Andalucía estamos en un proyecto que se llama 'Valientes' y a Granada vamos a venir.