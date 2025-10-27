El infierno de Lidia en Granada: «Me cambiado varias veces de centro por bullying y me han llamado de todo» Lidia, que este año está cursando un grado medio, relata el continuo acoso escolar que ha sufrido y lamenta que la víctima sea la que tiene que abandonar el instituto

Lidia aprovechó el descanso para comer algo, como hacían el resto de chavales de instituto que acudieron en el Palacio de Congresos de Granada al I Congreso 'Educando en Valores', organizado por la Asociación Educando en Valores con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Granada y la colaboración del Ayuntamiento de Granada. En la charla anterior habían hablado del bullying dos ponentes. A esta alumna del instituto Soto de Rojas le eran familiares, por desgracia, muchas de las cosas que se expusieron. Ha sido víctima de acoso en varios centros. «Por suerte en el Soto de Rojas estoy bien», confesaba aliviada.

Contaba que se ha tenido que cambiar de centro en varias ocasiones. Es más, alguna vez incluso la señalaron a ella desde la dirección, aunque era la víctima. «Me llegaron a expulsar», recordaba con pena mientras contaba que a veces a ella y su madre cuando iban a denunciar «nos decían que eran cosa de niños».

A Lidia la han insultado, le han llamado de todo. «La gente utiliza tus debilidades», añadía. «Me han dicho que me visto como una p…». «Aprovechaban que en un tiempo estuve obesa». Relataba en un difícil recuerdo. La han insultado niñas y en ocasiones niños. Explicaba dolida que es «una injusticia que yo me tuviera que ir del centro» y quienes «me acosaban seguían». «Mi madre se enfadaba mucho y con motivo», decía en referencia a cuando en el centro no se abría protocolo y «no se hacía nada».

En el Soto de Rojas, insistía este lunes, que está contenta. Está cursando el ciclo medio sobre 'Atención a personas en situación de dependencia'. Esta chica de 17 años no se piensa dos veces salir a defender si sabe de algún caso que esté siendo acosada o acosado un alumno. En todo lo que haga falta está. Ella se confesaba afortunada porque su madre siempre la ha apoyado.

En la sala del Palacio de Congresos también escuchó todas las ponencias, Mohamed, alumno de cuarto de la ESO en el instituto Ángel Ganivet. Él no ha sufrido discriminación ni acoso en su centro. Ni tampoco ha visto ningún caso en su entorno cercano.

Este lunes salió junto a su compañeros de su aula habitual, para escuchar conferencias que le llamaron la atención y en las que aprendió que «no hay que tener miedo» y si alguna vez «nos vemos en una situación de acoso, tenemos que contarlo a los mayores». También memorizó que «si veo algo tenemos que denunciarlo». El silencio en casos de bullying no tiene espacio.