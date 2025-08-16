Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Operación de la Policía Nacional en Norte. Pepe Marín

El patriarca tiene siempre la última palabra

En el distrito Norte también imperan ciertas leyes no escritas; el destierro, el «ojo por ojo» o los pagos económicos son algunas opciones

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:39

En el distrito Norte también imperan ciertas leyes no escritas. El que tiene la última palabra es siempre el patriarca, que decide cómo atajar el ... asunto. Es la mano que mece la cuna. La familia, perfectamente jerarquizada como organización, cumple sus órdenes. «La mayoría de problemas son por drogas o cuernos», admiten fuentes de la Policía Nacional vinculadas a estas investigaciones.

