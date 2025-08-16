El patriarca tiene siempre la última palabra
En el distrito Norte también imperan ciertas leyes no escritas; el destierro, el «ojo por ojo» o los pagos económicos son algunas opciones
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 23:39
En el distrito Norte también imperan ciertas leyes no escritas. El que tiene la última palabra es siempre el patriarca, que decide cómo atajar el ... asunto. Es la mano que mece la cuna. La familia, perfectamente jerarquizada como organización, cumple sus órdenes. «La mayoría de problemas son por drogas o cuernos», admiten fuentes de la Policía Nacional vinculadas a estas investigaciones.
El ojo por ojo es una opción. Cuando se comete un crimen, puede plantearse matar a una persona del otro clan de la misma edad que la víctima. También es común exigir un pago económico o en especie, como en un caso en el que un hombre mató a su sobrino y tuvo que entregarle su casa a su hermana -madre de la víctima-. De cara al juicio, comprar el silencio sigue siendo habitual: pagar a testigos para que afirmen que no vieron nada o no se acuerdan.
Por otro lado, las mismas fuentes han detectado a nuevas generaciones más conflictivas que las anteriores, que han perdido el respeto por los mayores de su familia y actúan por libre. «A la mínima están pegando tiros, no tienen cabeza», recalcan. Antes, si el patriarca ordenaba a alguien que se entregase a las autoridades, lo hacía. Ahora es muy extraño que un joven que ronde los 20 años acepte. «Los que se personan aquí son más mayores», agregan.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.