El pacto que apagó los fuegos de Pinos Puente tras el homicidio de Rafa El acuerdo incluía el destierro de la familia del presunto autor y la entrega de una cantidad de dinero; estas negociaciones están totalmente al margen de las autoridades

De camino a la calle Visillo de Santa Eugenia de Pinos Puente, donde fueron quemadas varias viviendas en la madrugada del pasado lunes, encontramos otra casa en el mismo estado. Corrió la misma suerte hace cinco años. Pertenecía al hombre que confesó haber matado a su vecino con una escopeta tras una discusión por el aparcamiento. Por el domicilio parece no haber pasado el tiempo; el color negro sigue predominando en su interior a día de hoy y nadie vive ahí. Es el claro ejemplo de que hay una ley no escrita en ciertos crímenes, como el de Rafa, el joven de 20 años que murió tiroteado el pasado sábado en Pinos Puente. Seis viviendas de familiares del presunto homicida fueron quemadas dos días después. Entre medias, sellaron el pacto del destierro.

Según ha podido saber IDEAL por fuentes cercanas a la investigación, ambas partes llegaron a un acuerdo para la tregua. Incluía el destierro, aunque en la práctica no era necesario, ya que los familiares directos del único detenido se fueron desde el primer momento del pueblo por miedo. Lo que sí establecía es que ya no pueden «trabajar» allí. Este es el punto clave, puesto que pierden su medio de ingresos; no pueden cuidar ni gestionar las plantaciones de marihuana. Tienen que buscar otro lugar para continuar su actividad. Por último, el acuerdo conllevaba un pago económico.

Al margen de este crimen, como ejemplo de esa forma de proceder, recientemente se produjo un caso de violencia de género en el mismo municipio. Según detallan fuentes policiales, en ningún caso se plantearon denunciar. La idea era también sellar un pacto verbal para solucionarlo al margen del sistema.

No les gusta implicar ni a la Guardia Civil ni a la Policía Nacional, a no ser que realmente teman por su vida. Se han dado casos este mismo año en la provincia de denuncias reiteradas por parte de una familia que estaba amenazada de muerte. Acudían reclamando protección. Otras veces, las denuncias son cruzadas entre ambas organizaciones. En cualquier caso, las investigaciones se antojan complejas, dada la falta de colaboración de unos y otros y la dificultad para discernir la verdad de la mentira en sus testimonios.

Volviendo al último homicidio de Pinos Puente, según ha podido saber este periódico, la víctima presuntamente acudió a la casa del clan contrario para realizar un vuelco (robo) de marihuana. En teoría había unos 300 kilos de droga, aunque en la inspección ocular posterior no se encontró nada. Iba encapuchado y los otros lo detectaron gracias a las cámaras de seguridad. Ahí comenzó el tiroteo que acabó con la muerte de Rafa, de 20 años. Sobre la pared blanca se pueden apreciar los cinco agujeros en la pared, marcados por números, donde impactaron las balas.

El presunto autor tiene 31 años y fue enviado a prisión provisional. Se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio consumado. Según fuentes del entorno de la familia, él mismo quiso entregarse como muestra de colaboración, para que no estallase la guerra entre ambos clanes. La Guardia Civil lo detuvo el mismo día de los hechos. Contaba con al menos dos órdenes de busca y captura.

La calma tensa prevalece estos días en Pinos Puente, donde es evidente el refuerzo policial, con el despliegue, entre otros, de miembros de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Guardia Civil de Granada. En teoría, con el incendio de las viviendas habría terminado el conflicto. Sin embargo, aún nadie respira tranquilo. De hecho, un allegado del presunto autor del crimen explicó a IDEAL que los otros querían «matar a un chiquillo de 20 años» de los suyos, «un ojo por ojo». «Le han metido fuego a las casas y tememos que le pase a la nuestra, nos quedaríamos en la calle, sin tener dónde ir. Nosotros no tenemos nada que ver con el detenido, lo que haya hecho es cosa suya, pero ahora dicen que quieren matarnos a otro muchacho que tenga 20 años y no hay forma de hablar con ellos», insistía el vecino. El refuerzo policial continuará para garantizar que reine la tranquilidad, y más teniendo en cuenta que desde este sábado se celebra la feria de agosto de Pinos Puente.

