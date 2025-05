Un paseo por la desconocida fábrica gigante del yeso que se esconde en Escúzar

Recientemente el responsable técnico a nivel mundial de Knauf visitó la planta de Escúzar y se quedó impresionado por sus resultados, las instalaciones y el ... equipo. «Dijo que era la mejor fábrica que había visto», cuenta orgulloso el director de la planta de Knauf en Escúzar, Olaf Johannsmann. Una impresión que ha potenciado la imagen de la fábrica granadina como «la joya andaluza» de la multinacional y como referente de sostenibilidad e innovación dentro del grupo.

Con una superficie de más de 172.000 metros cuadrados, la fábrica de Knauf es un gigante desconocido que se esconde en Escúzar. Inaugurada en el año 2008, es una de las plantas más grandes, polivalentes y modernas de Europa, que integra una fábrica de perfiles, una de pastas y una planta de reciclaje. Si se incluye la explotación minera abarca una superficie de 117 hectáreas.

Imágenes de la planta de EScúzar y de su director, durante la inauguración de las nuevas líneas. Pepe Marín

En las instalaciones se fabrica toda la producción que surte a los distribuidores de Knauf en Portugal y toda España, con la excepción de Cataluña, que se surte de la planta de Knauf en Lleida. La fábrica llama la atención por sus enormes dimensiones y niveles de seguridad en todos los sentidos, no solo en el trabajo –es su gran obsesión– sino por el celo con el que guardan la exclusividad de los productos, lo que no permite realizar fotos en la mayor parte del recorrido. La sostenibilidad es otra de las banderas de la fábrica en la que se recicla absolutamente todo y que cuenta con proyectos de restauración minera en colaboración de la UGR que se estudian como casos de éxito. Y una curiosidad: trabajando con yeso como materia prima no sobrevuela una mota de polvo.

Ampliar Hileras de camiones de la compañía preparados para llevar su producción desde Escúzar distribuidoras de toda España y Portugal. Pepe Marín

De Escúzar salen materiales premium como placas de yeso que resisten hasta dos horas el fuego o la placa diamante de Knauf capaz de aguantarlo, según asegura su director, absolutamente todo. «Hasta ahora trabajábamos con parte de la producción importada y el salto que damos es trasladar la tecnología, los empleos y el futuro a una provincia a la que tenemos gran cariño», subrayó el CEO de Knauf Ibérica, Alberto de Luca.

El CEO de la compañía, las autoridades invitadas con los directivos de la empresa y un momento de la visita. Pepe Marín

La compañía de materiales de construcción nació en 1932 como empresa familiar en Alemania y en estos casi cien años ha conquistado el mundo, con España con un país al que ha mirado especialmente.

«Con las nuevas líneas de producción de Escúzar Knauf reafirma su apuesta por Andalucía, no solo por Granada, sino también por Almería con la amplia red de reservas mineras de la que es propietaria la compañía. Andalucía es un territorio que Knauf considera estratégico por su entorno competitivo, el alto nivel de formación de su capital humano y su sólida red de infraestructuras», concluyó el CEO.