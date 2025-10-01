Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre

Un cartel advierte a los usuarios de este matiz

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:10

El parking de Méndez Nuñez, al límite de la zona de bajas emisiones. Un cartel en la puerta del aparcamiento público llama la atención: «Los ... vehículos que acceden directamente al parking no estarán accediendo a la zona ZBE, siempre que respeten los itinerarios autorizados». ¿Qué significa eso? Que depende de por dónde se acceda al parking las consecuencias podrán ser unas u otras para los vehículos no matriculados en Granada y sin etiqueta medioambiental.

