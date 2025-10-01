El parking de Granada que tiene una salida con restricciones de la ZBE y otra libre
Un cartel advierte a los usuarios de este matiz
Granada
Miércoles, 1 de octubre 2025, 16:10
El parking de Méndez Nuñez, al límite de la zona de bajas emisiones. Un cartel en la puerta del aparcamiento público llama la atención: «Los ... vehículos que acceden directamente al parking no estarán accediendo a la zona ZBE, siempre que respeten los itinerarios autorizados». ¿Qué significa eso? Que depende de por dónde se acceda al parking las consecuencias podrán ser unas u otras para los vehículos no matriculados en Granada y sin etiqueta medioambiental.
Por eso, en el mismo cartel, explican que si se accede al aparcamiento utilizando la salida GR-30 La Chana, en dirección a calle Padre Marcelino puede ser sancionados por el Ayuntamiento de la capital. Y al mismo tiempo, apuntan que no se responsabilizan de esas posibles sanciones. «Recomendamos comprobar la normativa vigente de la ZBE antes de acceder con el vehículo», precisan.
Las indicaciones, reconocen desde el parking, han provocado numerosas preguntas por parte de los usuarios, que desde hoy pueden ser multados si no cumplen con lo que contempla la normativa.
