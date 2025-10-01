Las ofertas de Lidl para trabajar en sus tiendas de Granada Ofrece seis puestos en varias localidades de la provincia con distintos puestos y responsabilidades

La cadena de supermercados alemana Lidl cuenta con varios grandes establecimientos en la provincia de Granada, sobre todo en la capital o en municipios del Área Metropolitana como La Zubia, Alhendían, Armilla, Albolote, Las Gabias o Atarfe, cuya nave ha sido renovada por completo recientemente.

Cuentan con 20 supermercados en la provincia de Granada y aspiran a ser la primera opción para sus clientes, proveedores, empleados y demás grupos de interés, contribuyendo activamente a la generación de riqueza y empleo de forma sostenible y responsable en todo el territorio granadino»,

En su fase de expansión, la compañía ha lanzado hasta seis ofertas de trabajo que afectan a sus establecimientos en Granada. Concretamente, se busca un reponedor la para tienda de la carretera de Málaga. Se ofrece un contrato de 25 horas semanales. También se acompaña de una formación teórico-práctica adaptada al puesto de trabajo, jornada semanal de cinco días en lugar de seis, horario continuado y seis fines de semana de calidad al año para una mejor conciliación.

También se busca gerente de tienda en el Área Metropolitana para el que se ofrece un contrato de jornada completa. e indefinido. Se facilita formación teórico-práctica de 6 meses adaptada al puesto de trabajo que incluye estancias en diferentes tiendas y capacitaciones teórico-prácticas de desarrollo de diferentes habilidades y conocimientos técnicos relacionados con el área de ventas. Se ofrece jornada semanal de cinco días en lugar de seis, horario continuado y 6 fines de semana de calidad al año para una mejor conciliación.

Otro de los puestos ofertados es asistente de tienda en el Lidl de Armilla, que ofrece un contrato de 40 horas semanales, así como una responsable de turno de tienda en Alhendín.

Para el centro logístico de Escúzar, Lidl busca cubrir dos puestos de trabajo: un administrativo para el departamenteo de ventas con un contrao de 35 horas semanales en contrato temporal y un mánager de área para Granada, Almería Jaén y Córdodoba. Para este último puesto los requisitos se elevan (estudios Universitarios finalizados, experiencia de 2-3 años en gestión de equipos y nivel alto/nativo de español, mínimo B2/C1 de inglés y valorable alemán). Será responsable de impulsar las ventas de un grupo de tiendas, liderando un equipo humano de entre 80 y 100 personas y de gestionar todos los indicadores de rendimiento de tus tiendas.