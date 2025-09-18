Así es el renovado gran Lidl de un pueblo del Cinturón de Granada Las plazas de aparcamiento pasan de 115 a más de 130 y también se ha ampliado el número de murales de refrigeración para poner a disposición de los clientes una oferta más amplia y variada

Lidl ha reabierto su tienda en Atarfe, situado en el km 342 de la Carretera N-432, con varias novedades. El renovado espacio cuenta con una sala de ventas de casi 1.500 m2 y más de 130 plazas de aparcamiento para sus clientes. El horario comercial es de lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 horas durante el verano, y hasta las 21:30 horas a partir de octubre.

Lidl vuelve a reforzar su presencia en Granada tras finalizar la reforma de su tienda en Atarfe, situada en la entrada de esta localidad (km 342), junto a la Carretera Nacional N-432, tras invertir más de 4 millones de euros en la ampliación y modernización de sus instalaciones. El establecimiento ha reabierto ya y cuenta con una plantilla de 17 profesionales, cuatro de ellos de nueva incorporación.

El inmueble, renovado para mejorar la experiencia del cliente, ha ampliado su superficie de ventas en casi un 50 %, al pasar de 1.000 m² a más de 1.490 m². Esta ampliación se traduce también en un incremento del número de referencias disponibles, muchas de ellas de marcas granadinas como los lácteos Puleva, las cervezas Alhambra o las aguas Lanjarón, entre otras.

Marta Ramírez, directora regional de Lidl en Andalucía (zona Granada, Almería, Córdoba y Jaén), ha destacado la fuerte implantación de la cadena de supermercados en la zona subrayando su estrategia de expansión en la provincia, esta vez en el centro-norte de la comarca de la Vega de Granada: «La renovación de nuestra tienda en Atarfe refleja la apuesta de Lidl por ofrecer espacios más avanzados y funcionales, que respondan a las necesidades de nuestros clientes y les ofrezcan una experiencia de compra cómoda y con la mejor relación calidad-precio, al tiempo que seguimos contribuyendo al impulso de la economía local», ha informado.

Asimismo, se ha incrementado la cantidad de murales refrigerados para brindar a los clientes una experiencia de compra más variada, y se han incorporado módulos exclusivos para bebidas frías, que antes no estaban disponibles. A esto se suma la habilitación de casi 20 nuevas plazas de aparcamiento, que elevan la capacidad del aparcamiento de 115 a 134.

Enmarcado en su apuesta por la sostenibilidad y la disminución de emisiones de CO₂, el diseño de la nueva reforma de la tienda de Atarfe incorpora diversas iniciativas orientadas a la eficiencia energética, entre ellas cuatro puntos de recarga para vehículos eléctricos, iluminación LED y sistemas de refrigeración y climatización de bajo consumo, entre otras medidas.

Este supermercado remodelado en el municipio atarfeño, que es el más extenso de toda la provincia granadina, está ubicado en el Área Metropolitana de Granada y permite atender la zona centro-norte de la comarca de la Vega y localidades cercanas como Pinos Puente, Moclín o Puerto Lope. El horario de apertura es de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas desde el 16 de septiembre.

Con motivo de la reapertura en Atarfe, la cadena de supermercados ha puesto en marcha una acción especial dirigida a los clientes que se descarguen la aplicación de fidelización Lidl Plus. Aquellos que realicen compras superiores a 40 euros podrán beneficiarse de una promoción exclusiva de bienvenida, que incluye la entrega gratuita de una pistola quitagrasas W5 y un pack de 80 cápsulas 'classic' para lavavajillas W5.

Además, Lidl ha diseñado una serie de ofertas especiales para esta tienda, con descuentos destacados y degustaciones gratuitas.