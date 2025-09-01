El importante cambio que llega a varias tiendas de Lidl de la provincia: «Granada es esencial en su futuro» La cadena reabrirá la tienda de Atarfe tras su reforma y ampliará la capacidad operativa de la plataforma de Escúzar

Andrea G. Parra Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:15 Comenta Compartir

Marta Ramírez, directora regional de Lidl en Andalucía (zona Granada, Almería, Córdoba y Jaén) repasa en esta entrevista la implantación de la firma en tierras granadinas, donde abrió su primera tienda en 1994, y las estrategias de desarrollo. Cuentan con 20 supermercados en la provincia de Granada y aspiran a ser la primera opción para sus clientes, proveedores, empleados y demás grupos de interés, contribuyendo activamente a la generación de riqueza y empleo de forma sostenible y responsable en todo el territorio granadino»,

–¿En qué momento está la expansión de Lidl en Granada?

–En Lidl valoramos muy positivamente el momento actual de nuestra actividad en la provincia de Granada. Nuestro sólido posicionamiento en el territorio granadino no solo refleja la consolidación de nuestro modelo, sino también el firme compromiso que mantenemos con el desarrollo económico y social de la región. Seguimos apostando con determinación por la industria agroalimentaria local, impulsando sus productos y respaldando a sus empresas para proyectar la calidad y excelencia de Granada tanto a nivel nacional como internacional. Esta apuesta refuerza nuestra voluntad de ser un agente clave en la economía provincial. Según el último estudio de impacto elaborado por PwC (marzo 2023-febrero 2024), nuestra actividad genera un impacto anual de cerca de 227,9 millones de euros en el PIB de Granada, lo que representa el 1,22% del total provincial. Además, contribuimos a la creación de más de 4.870 empleos entre directos, indirectos e inducidos, lo que equivale al 1,33% del empleo total.

–¿Cuántas tiendas han abierto en el último lustro?

–En los últimos cinco años hemos inaugurado siete tiendas en la provincia: Albolote (2020), Avenida Juan Pablo II en Granada capital (2020), Motril (2021), Guadix (2021), La Zubia (2024), Chauchina (2024) y, recientemente, Nigüelas (julio de 2025). Además, el 1 de agosto reabrimos nuestra tienda de Baza tras su ampliación y modernización. En septiembre reabriremos nuestra tienda de Atarfe tras unas semanas de cierre, durante las cuales hemos trabajado en la ampliación y modernización de nuestras instalaciones. Esta renovación tiene como objetivo ofrecer un espacio más cómodo y funcional tanto para nuestros clientes como para nuestros empleados.

-¿Qué impacto tiene Lidl en el empleo de Granada?

–Desde que iniciamos nuestra actividad en la provincia de Granada en 1994, Lidl ha tenido un impacto muy significativo en el ámbito laboral. La apertura de la plataforma logística en Escúzar ha sido un impulso clave, permitiéndonos superar los 640 empleados directos en la provincia. En total, nuestra actividad genera más de 4.870 empleos entre directos, indirectos e inducidos, lo que equivale aproximadamente al 1,33% del empleo total en Granada.

-¿Cómo contribuyen las aperturas a la lucha contra la despoblación de los pueblos ?

–La llegada de un supermercado a un pueblo no solo mejora la oferta de productos y servicios, sino que también contribuye a fijar población. Al generar empleo local, permite que muchas personas desarrollen su vida profesional sin necesidad de desplazarse a grandes núcleos urbanos. Esto mejora la calidad de vida, fortalece el tejido socioeconómico y ayuda a frenar la despoblación rural. Nuestro compromiso es seguir apostando por el desarrollo sostenible de las localidades donde operamos.

–Lidl abre, en 2023, en Escúzar su gran plataforma logística con 250 empleados granadinos –¿Cómo está funcionando?

–La plataforma logística de Lidl en Escúzar opera a pleno rendimiento desde su puesta en marcha y se ha convertido en un centro estratégico para la zona sur y centro de España. Desde sus más de 65.000 metros cuadrados ya suministra a una red de casi 80 tiendas ubicadas en Andalucía oriental, Castilla-La Mancha, Cuenca y una parte de la Comunidad de Madrid, gestionando más de 3.000 palés diarios, con entrada y salida de alrededor de 200 camiones al día.

–¿Hay nuevas acciones previstas en la plataforma logística?

–Recientemente, nuestra plataforma logística en Escúzar ha ampliado su capacidad operativa. Como parte de esta evolución, hemos incorporado nuevas tiendas a su radio de suministro, alcanzando casi 80 establecimientos abastecidos desde esta instalación. Esta expansión nos permite llegar a nuevas provincias, como Madrid y Cuenca, reforzando así nuestra eficiencia logística y capacidad de respuesta en el centro peninsular. Además, seguimos generando empleo: gracias a esta ampliación, 20 nuevos compañeros se han incorporado a nuestro equipo.

–¿Qué representa Granada en el conjunto de Andalucía en Lidl?

–Granada representa un enclave estratégico y simbólicamente muy relevante para Lidl dentro de Andalucía. Fue precisamente en Granada donde la compañía inició su andadura en la comunidad andaluza con la apertura de su primera tienda en 1994, lo que convierte a Granada en un punto de partida clave en la historia de Lidl en el sur de España. Hoy, más de tres décadas después, sigue siendo un territorio prioritario en nuestra estrategia de crecimiento sostenible en la región. Además, Granada alberga la más grande de las tres plataformas logísticas estratégicas con las que cuenta Lidl en Andalucía, junto a la de Dos Hermanas (Sevilla) y Málaga. Esta infraestructura no solo refuerza nuestra operativa en el sur del país, sino que también refleja nuestro compromiso con la generación de empleo, el impulso económico local y la valorización del producto granadino.

-¿Qué productos granadinos exportan?

–De hecho, Lidl se consolida como un canal clave de internacionalización para el sector agroalimentario de la provincia granadina, exportando alrededor del 70% de las referencias adquiridas en la zona a una treintena de países, con especial protagonismo de los productos hortofrutícolas de proximidad y los lácteos. Todo ello reafirma que Granada es, y seguirá siendo, una provincia esencial en el presente y futuro de Lidl en Andalucía.