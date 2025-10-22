Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Oferta de empleo para trabajar como monitor de autobús en Granada. Sonia Tercero

Ofertan 25 puestos de trabajo como monitor de autobús en Granada

Se ofrece contrato eventual y/o fijjo discontinuo durante el curso escolar 2025-2026, a jornada parcial

C. Álvarez

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:28

Comenta

Nueva oferta de trabajo en Granada. Se trata de cubrir 25 vacantes como monitor de autobús. «Si te apasiona trabajar con niños y niñas y tienes experiencia trabajando con ellos/as; si te gustaría poder compaginar tus estudios o tu vida personal con un trabajo que te permita ganar el dinero que necesitas para todo aquello que te apetezca; esta es tu oferta», señala el anuncio. Se ofrece contrato eventual y/o fijjo discontinuo durante el curso escolar 2025-2026, a jornada parcial.

Desde la empresa Adecco se selecciona a monitores de transporte para acompañar a niños en las rutas escolares en varias localidades de la provincia de Granada: Albolote, Albuñol, Alhama de Granada, Almuñécar, Alquife, Atarfe, Baza, Benamaurel, Cádiar, Castell de Ferro, Chauchina, Cogollos Vega, Cortes y Graena, Dehesas de Guadix, Dúrcal, Fuente Vaqueros, Granada, Guadahortuna, Guadix, Huéneja, Huéscar, Huétor Tájar, Íllora, La Malaha, Las Gabias, Loja, Monachil, Montefrío, Motril, Ogíjares, Órgiva, Pedro Martínez, Pinos Puente, Pitres, Pulianas, Purchil (Vegas del Genil), Purullena, Salobreña, Ugíjar y La Zubia.

Los requisitos son:

-Tener título de ESO.

-Certicado negativo delitos sexuales.

-Disponibilidad horaria entre las 7:00-10:00 y 13:00-16:00 horas;

-Valorable experiencia en puestos similares.

-Valorable formación en el área de educación y primeros auxilios.

Las tareas que tendrán que llevar a cabo son las de: acompañar a los alumnos en la subida y bajada del vehículo en las paradas; encargarse del orden, la seguridad y la atención del escolar, dentro del autobús durante los trayectos; dejar a los alumnos en manos del personal autorizado en el centro y las paradas; comunicar las incidencias a la empresa; y control de asistencia diario.

Las personas interesadas en inscribirse en esta oferta de trabajo deben hacerlo a través del enlace de la empresa de trabajo temporal Adecco. Una vez en la web, hay que pulsar «Inscribirme en la oferta» y acceder a tu cuenta para confirmar la inscripción.

